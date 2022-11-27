«هيئة الشباب» شاركت في المؤتمر السنوي لاتحاد أميركا

وطن النهار

أكد ممثل الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن الجاسر حرص الهيئة على المشاركة في المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة راعيا ومشجعا وداعما للطلبة الدارسين في الخارج حيث يعتبر أكبر تجمع شبابي كويتي خارج الكويت. جاء ذلك في كلمة ألقاها الجاسر أمام المؤتمر السنوي الـ38 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية والذي يُعقد في مدينة (لوس انجلوس) بولاية كاليفورنيا تحت رعاية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور سفير الكويت لدى الولايات المتحدة جاسم البديوي ويحمل شعار (شباب يسمو به الوطن).

