رئيس الوزراء: 50 % زيادة لمخصصات الطلبة المبتعثين

وطن النهار

أكد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الوطن لم ولن يدخر وسعا في سبيل توفير الإمكانات كافة لأبنائه الطلبة معلنا سموه في هذا الصدد عن ترحيب وموافقة مجلس الوزراء على زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين بالخارج بواقع 50 % تجسيدا لإيمان الدولة بأنهم مستقبلها الواعد وثروتها الحقيقية.

جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها سمو رئيس الوزراء إلى أبنائه الطلبة المشاركين في المؤتمر السنوي الـ38 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية الذي يعقد في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا برعاية سموه تحت شعار (شباب يسمو به الوطن).

وأعرب سموه عن سعادته بالتواصل مع أبنائه الطلبة من خلال المؤتمر الـ 38 لاتحاد طلبة دولة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية متمنيا لهم جميعا كل التوفيق والسداد ومغتنما هذه المناسبة ليتحدث إليهم حديث الأب لأبنائه.

وقال سموه إنه «من هذا المنطق أشد على أياديكم أبنائي للاجتهاد والمثابرة في التحصيل لتحقيق أهدافكم المنشودة وطموحات وآمال ذويكم ووطنكم فالوطن يتوسم فيكم كل الخير لأجل النهوض بدوركم الإيجابي والمشاركة في نمائه وازدهاره متسلحين بالعلم والمعرفة وتقاليدنا الأصيلة واثقين بأنفسكم وقدراتكم متوكلين على الله».

وتوجه سموه في هذا المقام بتحية إجلال وتقدير إلى أولياء الأمور الكرام «الأيدي الحانية التي ذللت الصعاب وهيأت المناخ الملائم لتتحملوا هذه المسؤولية سائلا المولى تبارك وتعالى أن يرشدكم طريق الصواب وأن يوفق الجميع لاجل رفعة ورقي وطننا الغالي الكويت».

مبادرة أبوية

من جهته أكد سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية جاسم البديوي أن «المبادرة الأبوية الكريمة» التي قدمها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح بشأن زيادة المخصصات المالية للمبتعثين تعكس حرص القيادة السياسية في الكويت على «رعاية وضمان استقرار طلبتنا في الخارج».

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البديوي أمام (المؤتمر السنوي ال38 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية) الذي يعقد في مدينة (لوس انجلوس) بولاية كاليفورنيا تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء ويحمل شعار (شباب يسمو به الوطن).

ووجه الشكر والامتنان لسمو رئيس مجلس الوزراء على المضي قدما في زيادة المخصصات المالية للمبتعثين في الخارج بنسبة 50 % لافتا الى الاهمية الكبرى التي توليها القيادة للطلاب والطالبات «الذين يعدون ثروة الكويت الحقيقية».

وتقدم السفير البديوي باسمه وباسم المشاركين والحضور بـ«أسمى آيات التحية والإجلال إلى مقام والدنا وقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما متمنين لسموهما دوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد لما فيه خير دولتنا الغالية الكويت».

وأشاد «بالجهود الطيبة» التي بذلها (الاتحاد الوطني لطلبة دولة الكويت فرع الولايات المتحدة) للاعداد والتحضير لهذا المؤتمر الذي أصبح علامة مميزة في تاريخ وجود الطلاب الكويتيين في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى توجه السفير البديوي للطلبة برسالتين أبرز فيهما أهمية حرصهم على تحصيلهم العلمي والاستفادة من وجودهم في الولايات المتحدة التي رأى انها «توفر أفضل المؤسسات التعليمية وتمتلك أعلى قدرات البحث العلمي والدراسات».

وأوصاهم أيضا بعدم جعل دراستهم «تقليدية واعتيادية» وأن يتسلحوا بكل ما هو جديد من علم ومعرفة داعيا في هذا المجال الطلبة الى التكاتف والتعاضد ومد يد العون لبعضهم.

اتباع النظم

وفي سياق متصل أكد السفير الكويتي أهمية هذا المؤتمر السنوي بالنسبة للسفارة والقنصليات العامة والمكاتب الملحقة في (واشنطن) و(لوس أنجلوس) قائلا «انه يعكس حرصنا على التواصل وإياكم ومشاركتكم أفراحكم وأنشطتكم والاستماع منكم الى كل ما من شأنه أن يسهل مهامكم ووجودكم للدراسة في الولايات المتحدة».

وتابع ان «تحملكم للغربة والابتعاد عن وطنكم وأهاليكم هو لتحقيق حلمكم الذي تعملون من أجله الا وهو نيل الشهادة الجامعية او العليا لذا فإنني بالرغم من تأكدي وإدراكي بأنكم جميعا على قدر المسؤولية وخير من يمثل دولتنا الغالية فإنني أود أن أدعوكم جميعا الى ايلاء دراستكم ومتابعتكم الأكاديمية الأولوية والأهمية».

ودعاهم في هذا المجال الى «اتباع النظم والقوانين الأميركية» مضيفا «يستمر مؤتمركم هذا بالانعقاد عاما بعد عام وبالتميز والتطور والبروز كعلامة لافتة في مسيرة دولة الكويت الديمقراطية».

وأوصى الطلبة كذلك بـ«الالتزام بكل ما من شأنه أن يظهر الوجه الحضاري الحقيقي لدولة الكويت والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤصل ويرسخ التعصب بأي شكل من الأشكال».

