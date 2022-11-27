وزراء الإعلام الخليجيون: نرفض الحملات الممنهجة ضد مجلس التعاون

وطن النهار

أكد وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استنكارهم ورفضهم لجميع الحملات الإعلامية الممنهجة والمغرضة الموجهة ضد دول المجلس ومحاولات النيل من نجاحاتها ومساهماتها في المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية مشددين على ضرورة التصدي الجماعي لمثل هذه الحملات وإبراز مساهمات دول المجلس المشرفة في المجالات كافة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان : إن ذلك جاء خلال الاجتماع الـ 25 لوزراء الإعلام بدول المجلس عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف السعودي (رئيس الدورة الحالية) الدكتور ماجد القصبي وبمشاركة وكيل وزارة الإعلام الكويتية محمد بن ناجي وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

وأكد الوزراء بحسب البيان وقوف الأجهزة الإعلامية بدول المجلس بصورة موحدة لمواجهة المنصات المخالفة للقيم الدينية والأخلاقية والتركيز على المحافظة على الأسرة وتماسكها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع وتقدمه وازدهاره.

وتطرق الوزراء لما حدث في الفترة السابقة من مخالفة بعض المنصات الرقمية العالمية لضوابط المحتوى والإعلانات بما لا يتفق مع القيم الدينية والأخلاقية في دول المجلس مشيدين بالبيان الصادر من مسؤولي الإعلام الإلكتروني والاتفاق على موقف موحد تجاه هذه المنصات.

واستعرض الوزراء عددا من الموضوعات المشتركة المهمة في المجال الإعلامي في مقدمتها تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري كما ناقشوا الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك بدول مجلس التعاون (2023 - 2030) ونتائج اجتماعات اللجان المختصة في المجالات الإعلامية المتنوعة.

