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«المواصلات»: طرح مزايدة للتخليص الجمركي وتوزيع الطرود


أعلنت وكيل وزارة المواصلات خلود الشهاب عن طرح مزايدة عامة بشأن التخليص والافراج الجمركي المسبق للنقل والتوصيل والتوزيع للبريد الممتاز والطرود والرزم البريدية تهدف لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، من المتوقع دخولها حيز التنفيذ في فبراير 2003.
وأوضحت في تصريح صحافي ان طرح مثل هذi المزايدة من شأنها احداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة كتوصيل واستلام البعائث البريدية الى محل الاقامة وكذلك استلام البعائث وترحيلها وتصديرها الى بلد المورد مشيرة إلى ان هذه الخدمات ستقدم مقابل مبلغ مالي رمزي يتم تحصيلة من قبل العملاء.


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