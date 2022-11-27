طمأنت إلى عدم انتشار المرض داخل البلاد «الصحة» رصدت إصابة بالكوليرا

وطن النهار

رصدت وزارة الصحة إصابة مواطن بمرض «الكوليرا» ظهرت عليه أعراض المرض عقب عودته من دولة مجاورة تعاني بسبب تفشي المرض.

وقالت في بيان صحافي انه تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد مستشفيات الوزارة وعزله حتى استكمال الشفاء كما تم التعامل مع المخالطين له حسب البروتوكولات المعتمدة ومتابعتهم للتأكد من سلامتهم.

وطمأنت أن فرص انتشار المرض داخل البلاد غير واردة، مبينة أهمية اتخاذ الحيطة والحذر للمواطنين والمقيمين عند السفر لأي دولة يتفشى فيها الوباء والتأكد من تجنب مصادر مياه الشرب والأطعمة غير الآمنة.

وأهابت الوزارة بالذين تظهر عليهم أعراض مشتبهة (مثل الحرارة والإسهال) خلال 7 أيام من وصولهم من احدى الدول التي يتفشى فيها المرض التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي الاستشارة والعلاج اللازم متمنين السلامة للجميع.

من جهة أخرى قال مدير منطقة الفروانية الصحية الدكتور وليد البصيري إن صحة الإنسان تمثل حجر الأساس في تقدم الشعوب ورفاهيتها وإن البحث العلمي أولى خطوات التوصل إلى حلول لما يعانيه المجتمع من أمراض ومشكلات صحية.

وكان البصري مثّل راعي المؤتمر السنوي الـ15 لجراحة المسالك البولية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر فقال أن الوزارة أولت أمراض المسالك البولية اهتماما كبيرا من خلال مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك.

ولفت إلى أهمية المؤتمرات العلمية البحثية وما ينبثق عنها من توصيات تربط الجوانب البحثية والتطبيقية في الممارسة الطبية، مبينا أن تنظيم المؤتمر واستمراره على مدى 15 عاما هو شاهد على الدعم والأهمية الكبرى التي توليها الوزارة لكل اللقاء والمؤتمرات الطبية في مختلف التخصصات.

ورأى أنه أيضا تجسيد لسعي الوزارة الدؤوب لمواكبة التقدم المتسارع بمختلف التخصصات الطبية وتعزيز التعاون الطبي بين الكويت وأرقى المراكز الطبية الاقليمية والعالمية بهدف دفع القطاع الطبي الى المزيد من التميز.

وأكد اهتمام (الصحة) وإيمانها بأن الارتقاء بكفاءة الأطباء والمختصين من خلال تمكينهم من الاطلاع على أحدث البروتوكولات وطرق التشخيص والعلاج الحديثة إحدى ركائز الارتقاء بالخدمات بالوزارة.

وقال البصيري إن ورش العمل المصاحبة لجلسات المؤتمر من شأنها فتح آفاق جديدة في علاج وتشخيص أمراض المسالك البولية، معربا عن الأمل أن يتوصل المؤتمر لنتائج وتوصيات تخدم القطاع الصحي.

من جهته قال رئيس الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية استشاري جراحة المسالك البولية ورئيس المؤتمر الدكتور دليم الهاجري إن الفعاليات ستتناول مناقشة أهم المستجدات وما توصل إليه العلم والأبحاث العلمية المتعلقة بمجال جراحة المسالك البولية وكيفية علاجها وصحة الرجل.

وأشار الهاجري إلى أن المؤتمر يهدف إلى مواكبة كل جديد في مجال أمراض جراحة المسالك البولية فى العالم وأحدث الاجهزة في هذا المجال بالسوق العالمي لتحسين ورفع مستوى الخدمات الصحية في الكويت.

