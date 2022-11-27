وزير الدفاع: العسكريون حفظة القرآن محل الفخر والاعتزاز

وطن النهار

كــرَّم وزيــر الــدفــاع الــشيخ عــبدالله العــلي وبـــحضور رئـــيس الأركـــان الـــفريق خـــالـــد الـصباح عـدداً مـن منتسـبي الـجيش مـن ضـباط وضـباط صـف الـذيـن حـققوا مـراكـز مـتقدمـة خـلال مـشاركـتهم فـي المـسابـقة الـدولـية الـتاسـعة لـحفظ الـقرآن الـكريـم لـلعسكريـين والـتي أقـيمت أخيراً فـــي المـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة الـــشقيقة حـــيث أحـــرز الــعقيد أحــمد الــغانــم مــن مــديــريــة الــتوجــيه المــعنوي والـعلاقـات الـعامـة بـالـجيش الـكويـتي المـركـز الأول بـفرع الـتلاوة في هذه المسابقة.

وقــام وزيــر الــدفــاع بــتوزيــع الــشهادات والــجوائــز عــلى المــــكرمــــين، وهــــنأهــــم بــــفوزهــــم وتــــميزهــــم فــــي مــــنافــــسات هــــذه المـسابـقة، والـتي تـعنى بـالـقرآن الـكريـم وأهـله، مـعربـاً عـن فخـره واعـتزازه بـما حـققوه مـن نـتائـج مـتقدمـة جـاءت ثـمرةً لـجهودهـم واهــتمامــهم وحــرصــهم عــلى حــفظ كــتاب الله -عــز وجــل-، مــوصــياً إيــاهــم بــإخــلاص الــنية فــي الــقول والــعمل والإقــبال عــلى الــقرآن والإكـــثار مـــن تـــلاوتـــه وتـــفهم مـــعانـــيه والـــتأدب بـــآدابـــه والـــعمل بـموجـب أحـكامـه، مؤكـداً حـرص وزارة الـدفـاع عـلى دعـم مـشاركـة منتسبيها في مثل هذه المسابقات القيّمة.

