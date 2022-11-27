الهذال لاستحداث منتزه ترفيهي في الجهراء

وطن النهار

قدم عضو المجلس البلدي عبدالله الهذال اقتراحا لتخصيص أرض لإنشاء منتزه ترفيهي كبير يشمل الخدمات كافة وتخصيص أرض لإنشاء نادٍ رياضي وترفيهي يشمل أحواض سباحة وألعابا مائية وملاعب رياضية شاملة في محافظة الجهراء أسوة بباقي المحافظات.

وأوضح أن شركة المشروعات السياحية شركة مساهمة كويتية مملوكة للدولة، وهي الجهة المختصة والمسؤولة عن تنظيم قطاع السياحة والترفيه في دولة الكويت ومعنية بتشغيل وتطوير وإجارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية، لاسيما انها ساهمت منذ تأسيسها على إنشاء منتزهات وأندية عدة في مواقع مختلفة في محافظة العاصمة أبراج الكويت – الواجهة البحرية – الجزيرة الخضراء، ومحافظة حولي نادي الشعب البحري –نادي رأس الأرض - نادي اليخوت، ومحافظة مبارك الكبير شاطئ المسيلة، ومحافظة الفروانية منتزه جليب الشيوخ، ومحافظة الأحمدي منتزه الخيران، شاطئ العقيلة، مشروع منتزه جنوب الصباحية، نادي الفحيحيل البحري.

وقال: مع أن الشركة هي المعنية بتنفيذ مشاريعها في جميع محافظات الدولة، إلا أن محافظة الجهراء منذ التأسيس لم يتم إنشاء أي منتزه أو نادٍ في موقعها الجغرافي، لاسيما أن محافظة الجهراء تعتبر من كبرى المحافظات وذات كثافة سكانية كبيرة والتي تقدر بحوالي 610 الاف نسمة تقريبا من المواطنين والمقيمين، لهم الحق في أن تكون مشاريع الشركة ضمن خطتها المستقبلية.

المدن العمالية

بدورها قدم عضو المجلس البلدي م. منيرة الأمير عددا من الأسئلة حول المدن العمالية وسكن العمالة في دولة الكويت، نظرا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها موضوع سكن العمال في الشارع الكويتي وما يترتب عليه من آثار مختلفة، ولتحقيق مزيد من المعرفة الدقيقة حول التصرف الحكومي في هذا الملف ودور البلدية فيه حتى الآن.

