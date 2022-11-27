بنك الائتمان أطلق «خدمة القرض العقاري» عبر تطبيق «سهل»

وطن النهار

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم قيام بنك الائتمان بإطلاق خدمة القرض العقاري الذكي مباشرة من خلال تطبيق (سهل)

وبين ان مستخدمي التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) بات بامكانهم طلب القرض العقاري الذكي من بنك الائتمان والذي يتميز بأنه قد تم تصميمه بتقنية الذكاء الاصطناعي وهي خدمة يستفيد منها المواطن الكويتي المخصص له قسيمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويرغب في بنائها وما عليه الا ان يتقدم بطلب القرض من خلال قائمة (خدمات) الخاصة ببنك الائتمان داخل تطبيق (سهل) دون الحاجة إلى زيارة اي من فروع البنك ولا يحتاج مستندات ويحصل على قرار الإقراض آلياً من خلال النظام دون تدخل بشري من موظفي البنك.

وأشار كاظم إلى أن بنك الائتمان الكويتي وهو اول مؤسسة تقدم مثل هذه الخدمة، وهي خطوة في سلسلة انجازات مميزة يحققها بنك الائتمان نحو رقمنة خدماته وتيسير وصول المواطنين للخدمات عبر تطبيق «سهل».

