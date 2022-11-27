«الهداية»: 495 طالباً اجتازوا اختبارات «الحلقات القرآنية»

وطن النهار

أعلنت جمعية الهداية الخيرية، اجتياز 495 طالباً منتسباً لحلقاتها القرآنية لاختبارات الفصل الأول، وأكد رئيس جمعية الهداية بندر المطيري، أن مشروع الحلقات القرآنية يهدف إلى تشجيع الناشئة على الارتباط بالقرآن وحفظ كتاب الله وترتيله وتجويده ومعرفة آدابه وأحكامه، موضحا أنه يأتي ضمن مشاريعها الداعمة لخدمة كتاب الله ونشر علومه. وقال المطيري على هامش حفل تكريم الطلبة المتميزين، أن نشاط حلقات مصابيح الهداية القرآنية لا يقتصر على التحفيظ فقط، بل يشتمل على تعليم الطلبة لأساسيات اللغة العربية، ودروس التجويد، إلى جانب تزويدهم بجملة من تعاليم الإسلام وآدابه عبر الخواطر التربوية.

