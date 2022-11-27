جواد بوخمسين: حب الوطن والإخلاص له أسمى الغايات

وطن النهار

ترأس الرئيس الفخري لجمعية الرسالة الإنسانية الوطنية السيد جواد بوخمسين الأربعاء الماضي اجتماعاً لفريق العمل بحضور نائب رئيس الجمعية حمد بوحمد وأمين السر أحمد القلاف.

في البداية رحب السيد جواد بوخمسين بالحضور وأثنى على جهودهم في العمل التطوعي مثنياً على ما قاموا به من أعمال خلال الفترة السابقة شملت اقامة الانشطة والفعاليات والندوات والمحاضرات داعياً اياهم إلى مواصلة هذا العمل حباً واخلاصاً للوطن مع تسخير اوقاتهم وجهودهم للعمل على نشر الرسائل التوعوية لجميع فئات المجتمع معتبراً ذلك من أسمى الغايات.

وأشاد السيد جواد بوخمسين بدور المرأة بطريق العمل التطوعي وما تقوم به من جهود بجنب إخوانهن الرجال مشتركين بالعمل والجهد والعطاء وحرص السيد جواد بوخمسين على مشاركة المرأة وتكثيف تواجدها وإعطائها مساحة أكبر في العمل والحضور من خلال اقامة الندوات والمحاضرات والورش.

وقام السيد جواد بوخمسين باعطاء النصح الابوي لأبنائه أعضاء فريق العمل للاهتمام بأبناء هذا الوطن من الجيلين وعمل المحاضرات التوعوية لتكريس مفهوم الحفاظ على الابناء من الانحراف والضياع والحفاظ على التقاليد الاجتماعية والاسلامية وبر الوالدين.

كما استمع إلى عرض وشرح خطة العمل من أحمد القلاف وما تم إعداده وتنفيذه من البرامج والمواضيع التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة والمواضيع والخطط المستقبلية للجمعية والاستعداد لعمل الورش والندوات.

كما اطلع على عرض مصور تم اعداده من قبل فريق العمل حول الفعاليات والأنشطة والمحاضرات التي اقامتها الجمعية بالفترة السابقة وقد ابدى اعجابه واهتمامه بما تم عرضه وتقديمه.

وفي ختام الاجتماع والزيارة اشاد نائب رئيس مجلس الادارة حمد بوحمد بحضور وزيارة السيد جواد بوخمسين لمقر الجمعية والاجتماع مع ابنائه اعضاء فريق العمل التطوعي والشكر والثناء على ما قدمه لهم من النصائح والدعم المعنوي والأخذ بجميع النصائح والاخذ بها والعمل بكل بجهد واخلاص للنهوض بمستقبل ابنائنا وبناتنا.

