البغلي: الكويت حريصة على دعم وتمكين المرأة

وطن النهار

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، حرص الكويت على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع باعتبارها أحد أهم أركانه وعنصرا فاعلا ومهما في خطط التنمية.

وقالت في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، ان المرأة تحظى بنصيب وافر من الحقوق في الدستور الكويتي فضلا عن الاهتمام بدورها سياسيا واجتماعيا وتنمويا وإلغاء كل أشكال التمييز بينها وبين اخيها الرجل.

وأشارت البغلي، إلى اهتمامها البالغ بقضايا المرأة وحرصها على التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة لتسليط الضوء على هذه المناسبة من خلال اداراتها وبرامجها المختلفة اضافة إلى مخاطبة وزارة الاعلام وشركة المشروعات السياحية لانارة أبراج الكويت باللون البرتقالي بهدف إبراز هذه المناسبة ومعانيها.

ولفتت إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الدولة لشؤون المرأة والطفولة في سبيل تمكين المرأة الكويتية وتعزيز مشاركتها في شتى المجالات التي تناسبها وترسيخ دورها في الخطط الإنمائية للبلاد.

يذكر ان ابراج الكويت قد اضيئت الليلة باللون البرتقالي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

