الاتحاد الأوروبي: الكويت خطت خطوات إيجابية لتمكين المرأة

وطن النهار

أشاد الاتحاد الأوروبي بالتطورات الإيجابية الأخيرة في الكويت لاسيما في مجال تمكين المرأة وذلك بعد الحوار الثالث بين الجانبين حول حقوق الإنسان الذي انعقد في الكويت الثلاثاء الماضي.

وقالت دائرة العمل الخارجي الأوروبية في بيان إن الحوار أتاح فرصة لمواصلة التبادل المفتوح للآراء حول التطورات الأخيرة في الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت بهدف التقييم المشترك للتقدم المحرز و«التحديات المتبقية» فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا مجموعة واسعة من الموضوعات بما يتضمن حرية التعبير بما في ذلك الحقوق الرقمية إلى جانب قضايا المقيمين بصورة غير قانونية وسيادة القانون والحق في محاكمة عادلة وعقوبة الإعدام وحقوق العمال والمرأة والطفل.

وأشار إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التعاون في منتديات حقوق الإنسان متعددة الأطراف في حين شاركت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الحوار بصفة مراقب.

وذكر أن الرئيسين المتشاركين للحوار اتفقا على تعزيز حوارهما حول وضع حقوق الإنسان وعقد الاجتماع المقبل في بروكسل العام القادم.

وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي أعرب عن معارضته المبدئية لعقوبة الإعدام، مجددا دعوته المستمرة إلى تعليق استخدامها لتكون خطوة أولى نحو الإلغاء الكامل لها.

