5.8 مليارات دينار ارتفاعاً في مصروفات الميزانية

مال وأعمال

كشف بيانات حكومية عن أن إجمالي المصروفات بلغ 145?9 مليارات دينار في 7 سنوات الممتدة من 2016/2017 إلى 2022/2023، حيث سجلت الميزانية ارتفاعاً تصاعدياً قدره 5?8 مليارات دينار خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت تلك المصروفات من 17?7 مليار دينار إلى 23?4 مليار دينار خلال الفترة المشار إليها.

وبالرغم من تأكيدات الحكومة على أهمية زيادة الانفاق الرأسمالي، إلا أن أرقام تلك المصروفات لا تزال متواضعة بالنظر إلى الارتفاعات المتزايدة في الانفاق الجاري، ما يجعل تنويع مصادر الدخل بعيد المنال.

ومع ارتفاع مستوى المصروفات في 7 سنوات، لا تزال الإيرادات دون المستوى المأمول، فعلى مدى 7 سنوات حققت الميزانية إيرادات إجمالية مقدارها 119?4 مليار دنيار، كان للإيرادات النفطية نصيب الأسد منها، وقد سجلت تلك الإيرادات ما يقارب من 87?2 في المئة من الإيرادات في الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2022/2023.

وتستهدف الحكومة العمل على رفع وتيرة الإيرادات غير النفطية في ميزانيتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التذبذب الحاد الذي تشهده الميزانية.

كما تسعى الحكومة إلى زيادة وتيرة الإنفاق على مشاريعها المدرجة في خططها التنموية لتلبية احتياجات التوظيف المتزايدة للأعداد الكبيرة المتوقعة من خريجي الجامعات والمعاهد بحلول العام 2023 والتي تصل إلى 340 ألف خريج بحلول 2023.

