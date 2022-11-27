قانون «بايدن للمناخ» يثير حرباً تجارية بين أوروبا وأميركا

مال وأعمال

يدهم الوقت الاتحاد الأوروبي من أجل تسوية نزاع مع الولايات المتحدة الأميركية حول برنامج الدعم الهائل المقرر دخوله حيز التنفيذ في يناير المقبل، إذ يدرس التكتل الموحد سلسلة من التدابير تكفل جعل استمرار الشركات الأوروبية قادرة على المنافسة.

وتسعى المفوضية الأوروبية لإيجاد وسيلة للتأكد من أن شركات الاتحاد الأوروبي ليست في وضع مجحف نتيجة الإعانات التي سيوفرها قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن للشركات الأميركية، بحسب أشخاص على دراية بهذه القضية.

وتتضمن بعض الخيارات المتاحة لدى مسؤولي الاتحاد الأوروبي إجراءات مكافحة الإغراق، وأداة جديدة للتعامل مع التشوهات الناجمة عن الإعانات التي تقدمها البلدان غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للشركات التي تعمل داخل السوق الموحدة.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظراً لسرية القضية، إن الذراع التنفيذية للتكتل الموحد ستعمل على تقييم طريقة تقليل المعوقات البيروقراطية للشركات المستفيدة من حوافز الاتحاد الأوروبي الحالية.

ولكن الاتحاد الأوروبي متردد إلى الآن في اتخاذ إجراءات ملموسة بما فيها وضع برنامج دعم خاص به، لأنه قلق من التداعيات غير المباشرة السلبية في كافة أنحاء العالم. تتخذ الدول الأعضاء أيضاً موقفاً مناهضاً لإشعال حرب تجارية مع حليفها عبر الأطلسي رغم اعتبار حزمة المساعدات خرقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.

قالت وزيرة التجارة الخارجية الهولندية ليسجي شرينماخر وهي في طريقها لحضور اجتماع مع زملائها بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: «أريد تفادي نشوب حرب تجارية بأي طريقة، ولا يوجد طرف سيستفيد من أي حرب تجارية».

يقول صناع السياسة لدى الاتحاد الأوروبي إن القانون الأميركي يُعدّ خرقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية الخاصة بحظر تقديم الدعم والتمييز. ويحتج التكتل الأوروبي بأن الإعفاءات الضريبية وفقاً للتشريع تمثل عقاباً لصناع السيارات الأوروبيين، لأنها تضطرهم للحصول على المواد الخام للبطاريات الكهربائية من الدول التي لديها اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

