10 أكبر دول استقبالاً للسياح

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نشرت شركة قاعدة بيانات تذاكر الطيران ForwardKeys تقريرها السنوي الذي صنف أعلى البلدان بناءً على مقدار الزيادة في عدد السياح منذ تأثر صناعة السفر في عامي 2020 و 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

ووجد التقرير أن غالبية الدول العشرين الأولى كانت بشكل رئيسي في أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.

وفقًا لـ ForwardKeys، يعكس هذا الإحصاء حقيقة أن العديد من البلدان المعتمدة على السياحة في تلك المناطق فرضت قيودًا أقل صرامة على السفر لكوفيد-19، وتمكنت من الحفاظ على تدفق مستمر للزوار حتى خلال الوباء.

أكثر 10 دول استقبالاً للسياح في 2022: جمهورية الدومينيكان، تركيا، كوستاريكا، المكسيك، جامايكا، باكستان، بنغلاديش، اليونان، مصر، البرتغال.

