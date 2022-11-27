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مال وأعمال

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960 مليار دولار.. مبيعات العطلات


يعاني الاقتصاد الأميركي من مستويات تضخم لم يشهدها منذ عقود، في وقت يستعد المستهلكون للتسوق خلال عطلة عيد الشكر، والبلاك فرايدي.
وأظهر مسح صادر عن الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة أن هناك ما يقدر بـ 166 مليون شخص يخططون للتسوق اعتبارا من يوم عيد الشكر الموافق الخميس وحتى «الاثنين سايبر» المقبل رغم ارتفاع تكلفة الاحتفال بعيد الشكر بنسبة 20 بالمئة عن العام الماضي بسبب التضخم.
ويقدر الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة أن المبيعات خلال موسم العطلات، المستمر من نوفمبر حتى نهاية ديسمبر المقبل، ستنمو بين 6 و8 بالمئة عن العام الماضي، لتصل إلى ما بين 943 و960 مليار دولار.


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