الاتحاد الأوروبي يؤجل محادثات سقف أسعار النفط الروسي

مال وأعمال

أعلن دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إلغاء اجتماع لممثلي حكومات الاتحاد كان من المقرر عقده لمناقشة اقتراح مجموعة السبع فرض سقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا.

وقال أحد الدبلوماسيين: «لم يكن هناك ما يكفي من التقارب في الآراء».

وقال دبلوماسي آخر في تصريحات نشرتها رويترز: «لن يكون هناك اجتماع الليلة ولا نهاية هذا الأسبوع».

وانقسمت حكومات الاتحاد الأوروبي، بشأن المستوى الذي سيتم عنده وضع سقف لأسعار النفط الروسي للحد من قدرة موسكو على دفع تكاليف الحرب في أوكرانيا دون التسبب في صدمة في إمدادات النفط العالمية.

ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.

ونظرا لوجود مقار شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها، وهو أكبر صادراتها ويمثل حوالي 10 بالمئة من المعروض العالمي، بسعر أعلى.

وتضغط بولندا وإستونيا وليتوانيا من أجل سقف أقل بكثير من 65 إلى 70 دولارا للبرميل الذي اقترحته مجموعة السبع، في حين ضغطت اليونان وقبرص ومالطا من أجل سقف أعلى، أو شكل من أشكال التعويض عن الخسارة المتوقعة في قطاع الشحن الكبير لديهم.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي طلبوا عدم نشر أسمائهم إنه لم يتضح مدى قرب الجانبين من التوصل إلى اتفاق. وأضاف أحد الدبلوماسيين المقربين من المحادثات: «لا يزال الموقفان متباعدان جدا ولا نرى أي محاولة من الولايات المتحدة للتوفيق بين الجانبين».

وقد انضمت أوكرانيا إلى بولندا ودول البلطيق في مطالبة الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 30 دولارا للبرميل، وهو مستوى منخفض للغاية مقارنة بمقترح مجموعة السبع الذي يتراوح بين 65 و70 دولار.

وتريد بولندا تحديد السقف عند 30 دولارا، بحجة أنه مع تكاليف الإنتاج الروسية التي يقدرها البعض بنحو 20 دولارا للبرميل، فإن اقتراح مجموعة السبع سيتيح لموسكو ربحا كبيرا. وتدعم كل من ليتوانيا وإستونيا بولندا.

وفي ذات الاطار يعمل الكرملين على صياغة مرسوم رئاسي يحظر على الشركات الروسية وأي تاجر يشتري النفط من روسيا، بيعه إلى أي جهة أخرى تشارك في تحديد سقف الأسعار، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

قال الشخص إن المرسوم سيمنع التعامل مع كل من الشركات والدول التي تنضم إلى آلية تحديد سقف الأسعار، دون إعطاء تعريف دقيق لكيفية تحديد المشاركة في مثل هذه الآلية. كما سيحظر بشكل أساسي أي إشارة إلى حد أقصى لسعر عقود النفط الخام الروسي أو المنتجات، ويحظر الشحنات الموجهة إلى أي دولة تتبنى القيود، وفقاً للشخص الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن الأمر لم يُنشر بعد.

