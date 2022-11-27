«نيوم» تستقبل وفداً من رجال الأعمال الكويتيين

مال وأعمال

تستقبل مدينة «نيوم» السعودية اليوم وفدًا من رجال الأعمال الكويتيين في أول رحلة طيران مباشر برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة ديلز سكيور القابضة في الكويت د. فيصل خزعل، وذلك على متن طائرة خاصة تتبع له للتعرف على المشاريع المطروحة في مدينة نيوم السعودية التي اطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء في 24 أكتوبر 2017.

وبهذه المناسبة صرح د. فيصل خزعل قائلا «نحن نتطلع إلى اللقاء مع الرئيس التنفيذي لمدينة نيوم بحماسة بالغة لسببين، الأول لأن أهداف مدينة نيوم وتوجهاتها في العمل متطابقة مع أهداف وتوجهات برنامج تمويل المستقبل الحكومي 2030 التابع لنا».

وأردف قائلا «ان السبب الثاني لأن البرنامج تديره بشكل حصري شركتنا التابعة إليت كابيتال وشركاه المحدودة في إنجلترا إحدى الجهات المعتمدة لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة لدول مجموعة العشرين (G20) والتي تكون المملكة العربية السعودية أحد أعضائها البارزين وبذلك نكون قطعنا نصف المشوار قبل أن تبدأ الرحلة،بما ان مدينة نيوم تعد وجهه استثمارية جاذبة لرؤس الاموال الخليجية والعربية والعالمية، حيث ان إليت كابيتال وشركاه المحدودة في إنجلترا تتبع مجموعة ديلز سكيور في الكويت».

وأكد د. خزعل أن الوفد التجاري سوف يلتقي المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمدينة نيوم والفريق الإداري لبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك وطرح الأفكار والمقترحات اللازمة التي تتعلق بهذا المشروع العملاق.

وقال إن القطاع الخاص يبحث دائما عن الفرص الاستثمارية الجيدة وبحث خيارات الاستثمارات ذات الجدوى، خصوصا المشروعات الحكومية، مبينا أن المملكة العربية السعودية منحت مدينة نيوم فرصة لدخول المستثمرين ورؤوس الاموال والممولين للاستفادة من المشروعات التي ستقام عليها بما يحقق الأهداف المرجوة لتحقيق افضل عوائد ممكنة.

والمح د. خزعل إلي أن الوفد التجاري يضم معه كلا من الدكتور عدنان الثويني مستشار مجلس الإدارة لشركة مجموعة ديلز سكيور القابضة، والدكتور جمال الغربللي العضو المنتدب والمهندس وليد الحشاش الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة المسيلة المستقلة للتجارة والمقاولات وهما إثنان من أبرز الشخصيات في صناعة النفط والبتروكيماويات في الكويت، حيث إن الشركتين هما أعضاء فاعلون في غرفة تجارة وصناعة الكويت وأن مجموعة المسيلة أحد مستشاري شركة إليت كابيتال وشركاه المحدودة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

