«الاتحاد الأوروبي» يتعهد بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع «مجلس التعاون الخليجي»

مال وأعمال

أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس التزام الاتحاد الأوروبي التام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون مع مجلس التعاون الخليجي.وفي كلمة ألقاها أمام المنتدى الاقتصادي السادس بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي قال دومبروفسكيس «في هذه البيئة الصعبة يلتزم الاتحاد الأوروبي تماما بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين كتلتينا الإقليميتين».

وأضاف «من خلال تطوير مجالات اهتمامنا المشترك عبر العمل بطريقة أكثر تعاونا يمكننا تحقيق فوائد حقيقية».

وخلال المنتدى الذي عقد تحت عنوان «الشعوب والمكان والازدهار» جرى بحث سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري الأوروبي - الخليجي باعتبارهما «شركاء في التقدم».

ومن جانبه شدد نائب المدير العام لشؤون التجارة بالمفوضية الأوروبية ليوبولودو روبيناتشي في كلمته على أن المنتدى «أتاح لنا فرصة ممتازة للاستماع إلى الخبراء المتميزين الذين قدموا لنا تقييمهم بشأن عدد من الموضوعات الرئيسية التي تؤثر في الاقتصاد والتجارة والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي».

وأكد أن هذا الحدث وفر أساسا ممتازا لتعزيز المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي مشيرا إلى أن المنتدى بحث مجموعة واسعة من الموضوعات مثل البيئة والطاقة والاستثمار والتحول الرقمي.

من جهته أشار رئيس فريق الحوار الأوروبي - الخليجي بشأن التنويع الاقتصادي دوغلاس أيتكينهيد إلى أنه يجري إعادة هيكلة العلاقات بين الجانبين بعد أزمة (كورونا) وأن المنتدى بحث هذا الأمر وانعاكساته على شعوب الجانبين.

وأضاف «ثمة عامل مشترك واحد جرى التأكيد عليه في جميع القضايا التي تمت مناقشتها هو التكنولوجيا»

من جانبه اقترح الأمين العام المساعد بمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق في كلمته بالمنتدى خمسة مجالات ذات أولوية للتعاون بين رجال الأعمال في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي هي الطاقة والأمن الغذائي والتنويع الاقتصادي والمشاريع التي تساهم في خلق فرص العمل والتدريب والتعليم للمهارات الجديدة اللازمة لاقتصاد أكثر تنوعا.

أما نائب رئيس وحدة الشرق الأوسط في إدارة التجارة في المفوضية الأوروبية تيمو هامارين فلفت إلى أن المناقشات خلال المنتدى كانت شيقة وشهدت تفاعلا جيدا بين المتحدثين من دول الخليج والاتحاد الأوروبي.

من جانبه نوه الأمين العام للغرفة التجارية بين الدول العربية وبلجيكا ولوكسمبورغ ل قيصر حجازين بأهمية عقد المنتدى الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي باعتباره دليلا على اهتمام الجانبين بتعزيز وتقوية العلاقات بينهما.

كما لفت حجازين إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 100 مليار يورو (نحو 104 مليارات دولار أميركي) في عام 2022.

