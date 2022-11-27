«ستاندرد آند بورز» عدَّلت ورفعت تصنيف البحرين وعُمان

مال وأعمال

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الاتئتمانية تعديل النظرة المستقبلة ‏للبحرين من مستقرة إلى إيجابية بفضل تحسن المسار المالي وتؤكد تقييمي ‎ ‎‎«+B/B»‎‏.‏ وتقول الوكالة إن النظرة المستقبلية الإيجابية تشير إلى أنها تتوقع أن تواصل ‏الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية‎. وبعد عام 2023، ترى الوكالة انه من المتوقع أن يظل المسار المالي مرهونا ‏بأسعار النفط ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية‎.

كما تتوقع أن احتمالية تلقي مزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي ‏ستساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار.‏

كما أعلنت وكالة‎ ‎ستاندرد آند بورز تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من ‎«-BB»‎‏ ‏إلى ‎ «BB»‎‏ بفضل تحسن الأداء الخارجي والمالي مع نظرة مستقبلية مستقرة.‏

وأضافت الوكالة أن الموقف المالي والخارجي للسلطنة يستفيد من الإصلاحات ‏الحكومية وارتفاع أسعار النفط كما أن زيادة إنتاج الهيدروكربون والاستثمارات ‏ستدعم النمو الاقتصادي في عُمان.‏

وتشير الوكالة إلى أنه من المرجح أن تظل السياسة الخارجية لسلطنة عمان محايدة ‏بشكل كبير مع تأثر غير مباشر محدود في حالة اندلاع صراعات جيوسياسية ‏بالمنطقة.‏ وتتوقع ستاندرد آند بورز تحقيق فائض مالي حكومي عام في عمان خلال عام ‏‏2022 وهو الأول منذ عام 2014.‏

