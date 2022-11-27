«ستاندرد آند بورز» عدَّلت ورفعت تصنيف البحرين وعُمان

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الاتئتمانية تعديل النظرة المستقبلة للبحرين من مستقرة إلى إيجابية بفضل تحسن المسار المالي وتؤكد تقييمي «+B/B». وتقول الوكالة إن النظرة المستقبلية الإيجابية تشير إلى أنها تتوقع أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية. وبعد عام 2023، ترى الوكالة انه من المتوقع أن يظل المسار المالي مرهونا بأسعار النفط ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية.
كما تتوقع أن احتمالية تلقي مزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي ستساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار.
كما أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من «-BB» إلى «BB» بفضل تحسن الأداء الخارجي والمالي مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضافت الوكالة أن الموقف المالي والخارجي للسلطنة يستفيد من الإصلاحات الحكومية وارتفاع أسعار النفط كما أن زيادة إنتاج الهيدروكربون والاستثمارات ستدعم النمو الاقتصادي في عُمان.
وتشير الوكالة إلى أنه من المرجح أن تظل السياسة الخارجية لسلطنة عمان محايدة بشكل كبير مع تأثر غير مباشر محدود في حالة اندلاع صراعات جيوسياسية بالمنطقة. وتتوقع ستاندرد آند بورز تحقيق فائض مالي حكومي عام في عمان خلال عام 2022 وهو الأول منذ عام 2014.