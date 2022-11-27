«المركزي لتكنولوجيا المعلومات» أطلق «مسار»

مال وأعمال

أعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اطلاق مبادرة «مسار» لتسريع عجلة التحول الرقمي في القطاع الحكومي بالشراكة والتعاون مع شركة مايكروسوفت أحد رواد قطاع التكنولوجيا العالميين، وبحضور ممثلين من 16 جهة حكومية مستفيدة من المبادرة للتعرّف على آلية سير العمل فيها والإطلاع على تجارب إقليمية ودولية مماثلة.

على صعيد متصل اختتم المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني مسيرة عملها التي بدأت في الجهاز المركزي منذ عام 2019 بافتتاح الورشة التعريفية لمبادرة مسار والتي حرصت على متابعة خطوات انجازها خلال الأشهر الماضية.

قالت الودعاني إن «مسار» هي مبادرة وطنية رقمية متكاملة تؤسس لبناء خارطة طريق للتحول الرقمي للجهات الحكومية، بالاستناد الى اختصاصات وأولويات كل جهة، مشيرة الى أهميتها في رفع مؤشرات الحياة الرقمية في البلاد، وتعزيز معايير الاستدامة في الأعمال لتحسين جودة الخدمات الالكترونية والارتقاء بتجربة المتعاملين، لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 التي تضع التحول الرقمي كجزء أساسي في اجندة الاصلاح والتطوير للمخططات الاقتصادية الطويلة الأمد. وأردفت الودعاني في كلمة القتها في الورشة التعريفية للمبادرة تدعم «مسار» وحدة التحول الرقمي الوطنية نحو تحسين القدرة التنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية في القطاع الحكومي للوصول الى نظام رقمي مؤتمت وفعال يثري المشاركة المجتمعية.

واختتمت الودعاني بالتأكيد على أهمية الربط بين التقنيات الرقمية وتحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة، مشيرة الى أن مبادرة « مسار « ستركز على تحقيق الاستفادة القصوى من الثورة الرقمية لتقديم الخدمات، خصوصا بعد أن أشار تقرير الأمم المتحدة الصادر في عام 2020 الى أن أکثر من 48% من دول العالم تقدم خدمات حکومية رقمية بمتوسط عالمي يبلغ 41 خدمة رقمية.

بدوره قال المدير العام لمايكروسوفت في الكويت: علاء الدين كريم إن مبادرة «مسار» تعمل على تحديد أولويات واحتياجات مختلف المؤسسات الحكومية من التحول الرقمي، والاطلاع على ما وصلت إليه حكومات دول المنطقة والعالم من تجارب ناجحة في التحوّل الرقمي، ووضع خارطة طريق مفصّلة للمشاريع المراد تنفيذها بما يتوافق مع أولويات وأهداف الجهة المعنية، وتقييم الوضع الحالي والقيمة المضافة من التحوّل الرقمي.

من جهته قال نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمار الحسيني ان الاتفاق على مفهوم موحد لأسس التحول الرقمي في القطاع الحكومي يشكل التحدي الأكبر أمام تفعيل مبادرة مسار وتحويلها إلى واقع، مشيرا الى ان التحول الرقمي مسيرة ورحلة لتغيير أداء الأعمال بغية تطوير الخدمات وتقديمها بأفضل صورة للمستفيدين.

وأضاف الحسيني في مداخلة خاصة بحلقة نقاشية تحت عنوان لماذا مسار؟ كانت ضمن فعاليات حفل الاطلاق لمبادرة مسار، ان مسار وثيقة تضع الأسس لكل جهة حكومية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مشيرا الى أن مسؤولية تفعيل المبادرة للدفع قدما بعجلة التحول الرقمي تقع على عاتق الإدارة العليا في كل جهة حكومية، وموضحا ان مسار تعد فرصة ممتازة لكل جهة حكومية لكي تضع وثيقة عمل خاصة بها تحتوي أولوياتها وبرامجها وخططها للخمس سنوات القادمة مع الالتزام بربطها برؤية كويت جديدة 2035.

