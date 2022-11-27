البورصة شريك إنساني لـ «الهلال الأحمر»

مال وأعمال

استمراراً لقيامها بواجب المسؤولية الاجتماعية، واصلت بورصة الكويت دعمها لجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي كشريك إنساني، وذلك عبر رعاية حملة «تعليم أطفال الأسر المحتاجة داخل الكويت» للعام الثاني على التوالي، والتي تهدف إلى ضمان حصول الأطفال على فرص التعليم وتخفيف العبء عن الأسر المحتاجة. واستطاعت الحملة التي بدأت في العام 2015 من دفع جزء من الرسوم الدراسية لـ18000 طالب وطالبة حتى العام 2021، بما في ذلك التكاليف الدراسية كافة للأيتام.

تعليقاً على استمرار الشراكة، قال د. هلال الساير، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، «نفخر بتعاوننا المستمر مع بورصة الكويت الذي يؤكد علاقتنا المتينة على مدى السنوات، ونطمح إلى تحسين أوضاع الأفراد المعيشية لضمان حصولهم على مستقبل أفضل من خلال هذا التعاون، والذي ترسم من خلاله بورصة الكويت مثالاً يحتذى به في الريادة والعطاء للمجتمع».

وأضاف الساير: «ان بورصة الكويت من أبرز المساهمين في المسؤولية الاجتماعية مع الهلال الأحمر الكويتي وتقديم تبرعات تسهم في دعم المشاريع الإنسانية التي تنظمها الجمعية، وذلك عبر شراكة استراتيجية طويلة الأمد. لا يسعني الا ان أتقدم بالشكر لبورصة الكويت على دعمهم المستمر ورعاية حملة «تعليم أطفال الأسر المحتاجة داخل الكويت». من جانبه، أعرب ناصر السنعوسي، رئيس أول - إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت، عن اعتزازه باستمرار هذه الشراكة، قائلاً: «تفخر بورصة الكويت بشراكتها الاستراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي كشريك إنساني، وتسعى دوماً لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. وفي هذا الصدد، نعلن اليوم عن رعاية حملة «تعليم أطفال الأسر المحتاجة داخل الكويت» للعام الثاني على التوالي، بهدف تمكين قدرات الأجيال القادمة علمياً واقتصادياً واجتماعياً».

كما أضاف السنعوسي: «تؤمن بورصة الكويت بأن للتعليم دوراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، مما جعله محوراً رئيسياً في إستراتيجية الشركة منذ إنشائها. كما تلتزم البورصة بمسؤوليتها في دعم وخدمة المجتمع من خلال مجموعة من المبادرات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية الاستدامة للشركة. ختاماً، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة بورصة الكويت أتقدم بالشكر لجمعية الهلال الأحمر الكويتي على جهودهم ودورهم في خدمة المجتمع وسعيهم الدؤوب لتنفيذ المشاريع والمبادرات الانسانية داخل الكويت وخارجها».

