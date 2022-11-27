«الأهلي المتحد»: عملاء «الحصاد» يترقبون الكشف عن رابح بـ 100 ألف دينار

مال وأعمال

ضمن برنامج الحصاد الإسلامي، حساب السحب الاول على الجوائز الذى يقدمه البنك الأهلي المتحد، يجري البنك يوم السابع من ديسمبرالمقبل، السحب الشهري الذى يترقبه عملاء الحصاد الإسلامي لإعلان الرابح سعيد الحظ الذى سيفوز بالجائزة البالغ قيمتها 100,000 دينار، وذلك تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة في المبنى الرئيسي للبنك الأهلي المتحد . وبهذه المناسبة، أفاد رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد الأمريش ناندكيول يار: ينفرد حساب االحصاد الإسلام بمجموعة من المميزات الحصرية حيث يعد أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. وأضاف ناندكيول يار: « هناك العديد من فرص الفوز الكبرى ما زالت بانتظار عملائنا الحاليين وكل من يرغب بفتح حساب الحصاد للتوفير الإسلامي لدى البنك الأهلي المتحد.

وأكد ناندكيول يار: يسهم برنامج جوائز الحصاد الإسلامي في تعزيز نشر ثقافة التوفير والتشجيع على الإدخار بين أفراد المجتمع، كما يساهم في تغير حياة عملائه إلى الأفضل من خلال الفوز بالجوائز القيمة التي تساهم في إدخال السعادة في نفوسهم، ومن هذا المنطلق يحرص البنك المراجعة الدورية لهيكل السحوبات وتعديلها بما يتوافق مع متطلبات وطموحات عملاء البنك الكرام.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250,000 دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه االباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

