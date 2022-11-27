الذهب حقق مكاسب أسبوعية طفيفة

مال وأعمال

استقرت أسعار الذهب دون أعلى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الدولار لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من الفدرالي الأميركي وضعت المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير بنسبة 0.17%. وزاد مؤشر الدولار 0.2% مما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على المشترين من الخارج. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1754.94 دولاراً للأونصة وحققت الأسعار أعلى مستوى في الجلسة عند 1761.17 دولاراً للأونصة في وقت سابق. وسجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند التسوية ارتفاعاً 0.5% إلى 1754 دولاراً. وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز «لا يبدو أن وضع فيروس كورونا في الصين يتحسن، لذا ستكون هذه مشكلة رئيسية للأسواق، ليس فقط الذهب، ولكن لجميع الأسواق هنا خلال الأسبوعين المقبلين».