«معهد التمويل»: الاقتصاد العالمي سيكون «ضعيفاً»

مال وأعمال

توقع معهد التمويل الدولي، أن الاقتصاد العالمي سيكون «ضعيفا» العام المقبل، على غرار ما كان عليه في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب مخاطر تحول الصراع في أوكرانيا إلى «حرب طويلة». وبحسب تقرير معهد التمويل، ومقره واشنطن، فإنه يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 1.2 بالمئة في 2023، وهو نفس مستواه في عام 2009. ويرى المحللون في معهد التمويل الدولي، أن «حدة الضربة القادمة على الاقتصاد العالمي تعتمد بالأساس على المسار الذي ستتخذه الحرب في أوكرانيا»، ويفترض تقرير المعهد أن الحرب ستستمر حتى عام 2024، «بالنظر إلى أن هذا الصراع يعد وجوديا بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين». ومن المتوقع أن تقود أوروبا هذا التباطؤ الاقتصادي إذ إنها تأثرت أكثر من غيرها بالأزمة الروسية - الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي، وهو ما قد يسهم في انكماش منطقة اليورو بنسبة 2 بالمئة العام المقبل، بسبب الانخفاض الحاد في ثقة المستهلكين والشركات.