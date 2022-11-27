«أوروبا» تبحث «إصلاح منظمة التجارة العالمية

مال وأعمال

بحث وزراء التجارة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي العمل الجاري بشأن «إصلاح» منظمة التجارة العالمية والاستعدادات للمؤتمر الوزاري ال 13 للمنظمة. وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أن الوزراء اتفقوا في اجتماع عقدوه في بروكسل على ضرورة أن تلعب الكتلة الأوروبية «دورا قياديا» في «إصلاح» منظمة التجارة العالمية مشيرين إلى أن نجاح المؤتمر الوزاري القادم للمنظمة سيكون مفتاحا لإعادة تأكيد دورها المركزي في النظام التجاري متعدد الأطراف. وأضاف البيان أن الوزراء أجروا كذلك مناقشات حول العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ركزت على (مجلس التجارة والتكنولوجيا) المشترك بين الجانبين وذلك قبل الاجتماع الثالث له الذي سينعقد في الولايات المتحدة في الخامس من ديسمبر القادم. وأشار إلى أن إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بلغ 1?16 تريليون يورو (حوالي 1?2 تريليون دولار) في عام 2021 متجاوزا مستويات ما قبل تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بنحو 10 في المئة. كما شدد الوزراء وفقا للبيان على أهمية دعم أوكرانيا في مجال التجارة مشيرين إلى أن الحرب الدائرة حاليا على أراضيها لها «تأثير سلبي عميق» على قدرة هذه الدولة على التجارة بسبب «تدمير القدرات الإنتاجية وعدم توفر وسائل النقل».