العالم بين يديك.. في «البوليفارد وورلد الرياض»

إبهار وخيال يفوق الوصف، وصناعة ترفيه عالمية، تقودها المملكة العربية السعودية في منطقة «البوليفارد وورلد»،

تلك المنطقة التي تضع ثقافات العديد من دول العالم بين يديك في منطقة واحدة، لتثبت «البوليفارد» قوة المملكة وقدرتها على الولوج إلى تلك الصناعة وجذب الملايين من أبناء منطقة الخليج لزيارتها والتمتع بأجوائها الساحرة.

وقد افتتح رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، منطقة «بوليفارد وورلد» بالرياض. حيث تعد منطقة بوليفارد وورلد، إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022، والتي تجمع 10 دول من حول العالم في مكان واحد.

يتوافر في منطقة «بوليفارد وورلد» أبرز المناطق في موسم الرياض، حيث توفر أكبر بحيرة صناعية في العالم، وتتيح لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.

أكبر بحيرة صناعية بالعالم

والبوليفارد وورلد منطقة ترفيهية من الدرجة الأولى مناسبة للعوائل والأفراد، وتتضمن بوليفارد ورلد تجارب، حيث تكمن فكرتها في تجربة التجول والتعرف على ثقافات مختلفة حول العالم والتجارب الترفيهية التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية.

كما تتضمن أكبر بحيرة مائية صناعية حيث تتواجد في المنتصف تتواجد فيها أكبر بحيرة صناعية في العالم. وتضم المنطقة العديد من عروض الألعاب النارية المتنوعة، وتقام بشكل يومي. وتحتوي منطقة «بوليفارد وورلد» العديد من التجارب داخل منطقة 15 Area القادمة من لاس فيغاس خصيصا لموسم الرياض لأول مرة. وتحتوي منطقة «بوليفارد وورلد» أكثر من 120 تجربة، كما تصل عدد المحلات التجارية بها إلى 165 متجراً.

11 لعبة

تحتوي منطقة «بوليفارد وورلد» 11 لعبة تتناسب مع جميع الفئات العمرية وتوفر 82 مطعماً، كما تضم العديد من المناطق التي تتيح لزوارها التعرف على ثقافات عديدة حول العالم وتتصمن تلك الثقافات: الهند، فرنسا، الصين، المكسيك، أمريكا، اليابان، المغرب، إسبانيا، إيطاليا، اليونان.

«تلفريك» بطول 1?2كم

كما يتواجد «تلفريك» يربط «بوليفارد وورلد» بمنطقة «بوليفارد رياض سيتي» بطول 1.2 كم، وقوارب وغواصات لأول مرة في موسم الرياض تتيح للزوار التنقل بين المناطق وتضم 30 تجربة داخل «منطقة إنمي تاون» مستوحاة من أشهر مسلسلات الإنمي.

هرم «تشيتشن إيتزا»

تضم منطقة «بوليفارد وورلد» هرم «تشيتشن إيتزا» أحد أشهر المعالم في المكسيك، كما تضم معالم فرنسية تشمل شارع الشانزليزيه، وقوس النصر، وتحتضن المنطقة أكبر مسرح كروي في العالم «ذا سفيير» وتحتوي المنطقة على منطاد هوائي تصل طاقته الاستيعابية الى 14 شخصاً. وتتيح المنطقة للزوار تجربة لعبة المونوبولي على أرض الواقع ويتواجد 11 مرفأ للسفن داخل البحيرة الصناعية الأكبر في العالم.

أهم مناطق «بوليفارد وورلد»

منطقة Town Anime - إنمي تاون: تعد إنمي تاون التي تقع داخل منطقة اليابان أكبر مدينة إنمي بالعالم، تجمع أشهر مسلسلات الرسوم المتحركة، كما يمكن للزوار مشاهدة شوارع شيبويا وسط أضواء اللوحات الإعلانية، ومدينة إنمي تاون تتوافر فيها أربعون فعالية متنوعة يعيش فيها الزوار تجربة عالم الإنمي الخيالي.

أهم عناصر منطقة إنمي تاون

? نيو طوكيو نامكس: NEW TOKYO TOWER: وهي مجموعة متنوعة من المتاجر متخصصة في بيع المنتجات اليابانية التقليدية القديمة في منطقة أساكوسا، وتتيح للزوار اقتناء مجسمات يابانية من أشهر الفنانين.

? شارع إنميفيرس ANMIEVERSE: شارع يتيح للزوار مشاهدة مسلسلات الإنمي على أرض الواقع.

معبر انيتوبيا كورسنج: تجربة العيش داخل شوارع طوكيو وسط الزحام وأصوات الأغاني اليابانية المتنوعة..

? ماتسوري مارين MATSURI MARINE: منطقة احتفالات يتواجد بداخلها برج طوكيو الشهير وبوابة توري.. تتضمن «إنمي تاون» 25 فعالية مستوحاة من أشهر مسلسلات الإنمي.

.. منطقة AREA15 - إيريا 15: منطقة تتواجد لأول مرة في موسم الرياض، وتوفر العديد من ألعاب الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى عرض أشهر مجسمات الفنانين، ومن أبرز عناصر وتجارب منطقة إريا 15: . ذا سباينل The Spain منطقة تضم العديد من التجارب المتنوعة، وتتميز بوجود اشجار مضيئة تزين المنطقة.

ديولنج أكسس Dueling:

تجربة تتيح للزوار ممارسة لعبة رمي الفؤوس.

? ذا بورتال The Portal: تضم ذا بورتال العديد من التجارب المتنوعة، بجانب متحف يتواجد فيه أكثر من 300 عمل للفنان فان جوخ.

? ونك وورلد wink world: تحتوي ونك وورلد ست غرف بداخلها العديد من المرايا يعيش الزوار تجربة استثنائية مع الاستماع الى الموسيقى ومشاهدة الألوان المتنوعة.

? ميوزيوم فياسكو Museum: متحف تفاعلي، يتيح للزوار تجربة اللعب بالصوت والضوء وسط الضباب.

? أتراكشن الى Attraction Alley: تضم العديد من ألعاب الأركيد، والعاب تتيح للزوار التعرف على مواقع الإحساس في عقولهم.

? وايلد ميوزبوتيك wild muse: توفر أشهر الأزياء والاكسسوارات، مصممة من قبل فنانين عالممين.

? منطقة قرية كومبات COMBAT VILLAGE: منطقة تضم العديد من الألعاب الحربية المتنوعة. ومن أبرز تجارب منطقة قرية كومبات.

? منطقة ميادين الرماية Shooting Range: يتيح ميدان الرماية للزوار استخدام العديد من الأسلحة المتنوعة.

? باتل دوم Battle Dome: مجموعــة متنوعــة مــن التجــارب الحصريــة التــي تقــام لأول مــرة وتحتــوي علــى أربع تجــارب مختلفــة.

? توب شوت Top Shot: تسهم المنطقة في تدريب الزوار على كيفية استخدام أسلحة نارية باستخدام طلقات اصطناعية.

? ميدان عيشها حقيقة Is it Real: منطقة مستوحاة من لعبة كول أوف ديوتي، وتستخدم تقنية حديثة تحاكي أشهر خرائط الألعاب الإليكترونية الحربية.

? ميدان مسابقة القتال Combat Ride: لعبة مستوحاة من فيلم سينمائي تتلخص في سباق بمضمار خارجي للسيارات بسائقين مخصصين وأسلحة مخصصة.

? منطقة العصور الوسطى: منطقة تتيح للزوار خوض تجربة العيش في العصور الوسطى من خلال تقديم العروض الاستعراضية المتنوعة.

? منطقة بوليفارد بير BLVD: منطقة تضم العديد من الألعاب المتنوعة،

? أهم ألعاب منطقة بوليفار بير BLVD PIER:

? سكاي لوب Sky Loop: تجربة تتيح للزوار الارتفاع لمسافات بعيدة جدا.

? ستار فالير STAR FLYER: تتيح للزوار مشاهدة المنطقة من فوق بحيرة. 360 TURBO.

? WAVE SWINGER. JUMPOLINE.

? منطقة سوبر هيرو super hero village: منطقة سوبر هيرو تتيح للزوار مشاهدة شخصيات الأبطال الخارقين وأيضا شخصيات الكوريك الشهيرة.

? أبرز تجارب منطقة «سوبر هيرو».

? تجربة مار?يل Marvel Experience: تجربة تتيح للزوار استخدام أسلحة عالم مارفل.

? تجربة الأكوان المتعددة the multiverse Experience: التنقل بين الأكوان المتعددة والتعرف على شخصيات الأبطال الخارقين، بعالم مارفيل.

? تجربة لاب 13 lab experience تجربة تتيح للزوار اختبار القوة والسيطرة على الخوف..

? تجربة SUPERFLY تحدي الجاذبية فوق البحيرة.

? .. منطقة نينجا واريور NINJA WARRIORS: منطقة تضم العديد من التجارب التفاعلية تعتمد على اللياقة البدنية من خلال مجموعة من التحديات والأنشطة الحركية يتنافس فيها المشتركون لتجاوز مجموعة من العقبات والوصول لخط النهاية والفوز بلقب محارب النينجا.

? .. منطقة المرح Fun ZONE: منطقة تقدم للأطفال العديد من الشخصيات الكرتونية. أبرز التجارب: . كوكب سلايم Slime Planet»: تجارب لكل العيلة، في كوكب كله سلالم وحركة وتفاعل.

? كوكو ميلون COCOMELON PLAYTIME»: وقت اللعب والتفاعل مع عالم كوكو ميلون الشهير.

? بالي او سيتي: Play O City منطقة تجمع العديد من الألعاب التنافسية.

? منطقة ذا بالنيت The planet: منطقة تجمع بين الترفيه والتعلم، وتقدم العديد من التجارب المتنوعة لجميع الفئات العمرية.

وأهم عناصر منطقة ذا بالنيت:

? عرض الدلافين: عروض استعراضية.

? Discover motion مهمة الاستكشاف:

رحلة فضائية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.

? ذا سفير: أكبر مسرح كروي في العالم..

لوست سبمارين: تجربة ركوب غواصة داخل أكبر بحيرة صناعية في العالم.