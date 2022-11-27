استقبال جماهيري حاشد لإليسا.. وتامر حسني شعلل المسرح بدويتو مع بدر الشعيبي بـ «ليه طلَّة»

Sunday النهار

بحضور جماهيري ضخم جمع بين الفنانة إليسا ونجم الجيل تامر حسني للمرة الاولى في الكويت من خلال شركة «ليلة عمر»، أسعدا عشاقهما ومحبيهما في الكويت والخليج. لم يكن الحفل مجرد حفل غنائي فقط، وانما كان متعة بصرية وابهاراً بشكل يليق بجماهيرية هذين المطربين . استعانت الشركة بأحدث التقنيات في الاضاءة والفاير وركس من القاهرة، بالاضافة للصوت والحفل من تنظيم وتجهيز باشا جروب حسين موسى وهندسة الاضاءة شركة «هاي لايت» وهندسة الوت لشركة «ليلط» وقدم الحفل المذيع الرائع سلمان النجادي.

كان الحفل مليئاً بالمفاجآت التي ابهرت الحضور. وكانت البداية مع الفنانة اليسا واطلالة مميزة بقيادة المايسترو فادي عزّو وفرقته الموسيقية، حيث اختارت أول أغنية لها بعنوان «على حس حكايتنا» ثم أتبعتها بأغنية «لو فيي» التي ألهبت بها مدرجات المسرح «أرينا 360مول» ..

وتألقت اليسا منذ اللحظة الأولى لصعودها على المسرح بفستان من وحي الأميرات، وكان استقبال الجمهور لها حافلا، حيث حظت بتصفيق وتفاعل واسع من قبل الحضور الذين التقطوا الصور لها في هذه اللحظة المميزة، لتفتتح الحفل بعد ذلك بأغنية «على حس حكايتنا»، ثم تقدم مجموعة من أجمل أعمالها الغنائية التي انتظرها الجمهور، حيث أبهرتهم إليسا بأشهر الأغاني والتي من بينها «عايشالك» التي قام محبوها بترديد كلماتها مع النجمة اللبنانية التي قدمت أيضا كلاً من أغنية «حكايات»، وأغنية «بتمن»، ومع كل أغنية لإليسا في الحفل كان الجمهور يردد كلماتها في حالة من التفاعل الاستثنائي، وكان من ضمن الأغاني أيضا في هذا الحفل كل من «أنا» و«تصدق بمين». «تصدق»

وأبهرت الحضور بغنائها «من اول دقيقة» الدويتو الغنائي الذي جمعها مع الفنان سعد المجرد . ثم تفاعل الجمهور معها وحلق معها في «انت وبس» التي تطايرت معها إليسا كالفراشة الجميلة.

وبدخول تميز بالاحترافية على صعيد الابهار البصري والصوتي، انطلقت وصلة الفنان تامر حسني، حيث اشتعل المسرح هتافاً مع أول حرف نطق به، مما يدل على تعطش الجمهور له.

وكانت اول أغنية انطلق بها النجم حسني بعنوان «حلو المكان»، ثم اختار بعدها أغنية «هدلعني» التي لم يتوان الجمهور عن غنائها معه.

كما قدم حسني «دويتو» مع النجم الشاب الفنان بدر الشعيبي بأغنية حملت عنوان «ليه طلّة» والتي حازت بدورها على تصفيق حار.

ثم «كفاياك أعذار»، «أكتر حاجة بحبها فيكي»، «نور عيني» و«ناسيني ليه» «حلم سنيين» «ضحكتها ما بتهزرش» «يا تاعبني» يانا يامافيش» «ماليش بعدك» «مايحرمنيش منك» «كل سنة وانت طيب» «الله يباركلي فيك» .

