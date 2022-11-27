أبرز الفنانين العرب في مهرجان «ساوندستورم»

Sunday النهار

أعلنت شركة الفعاليات الموسيقية والترفيهية السعودية «مدل بيست» عن انضمام مجموعة من أبرز الفنانين العرب إلى «مهرجان ساوندستورم» الضخم الذي ينطلق الأسبوع المقبل من 1 -3 ديسمبر في العاصمة السعودية الرياض. وأكدّت الشركة مشاركة الفنان السعودي الشهير رابح صقر ونجوم الفن المصري محمد حماقي وعمرو دياب ومحمد رمضان، بالإضافة إلى الفنانتين اللبنانيتين نانسي عجرم وميريام فارس إلى جانب المنسق الموسيقي دي جي أصيل.

وسينضم هؤلاء النجوم إلى مجموعة من أبرز الفنانين والموسيقيين العالميين الذين سيشعلون أجواء مهرجان ساوندستورم الموسيقي في نسخته الثالثة، ليكون المهرجان الأكثر تنوعاً بمشاركة حوالي 200 فنان وموسيقي من السعودية والمنطقة والعالم.

وتعليقًا على الإعلان قال طلال البهيتي، مدير العمليات ورئيس قسم حجوزات المواهب في مدل بيست: «هدفنا دائمًا هو تقديم تجربة موسيقية وترفيهية استثنائية لجمهورنا الحاضر بمختلف فئاته واهتماماته، لذلك قمنا هذا العام بتنويع العروض لتناسب مختلف أذواق محبّي الموسيقى والاحتفال. نعد الجمهور بمهرجان رائع طيلة ثلاثة أيام وبأوقات ولحظات لن ينسوها، ونرحّب بجميع الفنانين والموسيقيين الذين انضموا إلينا من السعودية والوطن العربي والعالم». وأضاف البهيتي: «سواء كنت من محبي موسيقى البوب العربية، الأفروبيتس، الموسيقى الإلكترونية والتكنو أو الهيب هوب، ستجد ما تحب في مهرجان ساوندستورم. المهرجان انطلق كمنصة للموسيقى الإلكترونية، واليوم أصبح احتفال بجميع أنواع الموسيقى ومهرجان للفرح والتواصل عبر الموسيقى مع العالم بأكمله».

