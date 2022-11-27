جومانا مراد ضمن فريق مسلسل «بابا المجال»

Sunday النهار

انضمت الفنانة جومانا مراد إلى فريق عمل مسلسل «بابا المجال» بطولة النجم مصطفى شعبان، حيث من المقرر أن ينافس في السباق الرمضاني المقبل لعام 2023، من قصة وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث المسلسل في إطار دراما شعبية لا تخلو من الإثارة والحركة.

وقد انضمت الفنانة جومانا مراد إلى قائمة أبطال عمل فيلم «ع الزيرو»، بطولة الفنان محمد رمضان ونيللي كريم. وتدور قصة الفيلم حول قضية مافيا سرقة وتجارة الأعضاء البشرية، ليتم تناول القصة فى إطار من الإثارة والتشويق بجانب الأكشن، ويناقش قضية اجتماعية مهمة، وإلى جانب قصة الحب هناك علاقة جميلة بين الأب وابنه، بالإضافة إلى وجود أغان في العمل، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وبطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، وعدد كبير من الفنانين. والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنانة جومانا مراد، مسلسل «زي القمر» في حدوتة «مش هنفرح بيكي»، حيث جسدت جومانا مراد دور شخصية طبيبة كانت مرتبطة بخالد الذي يجسده الفنان عباس أبوالحسن، ولكنهما يختلفان ويقرر خالد الهجرة خارج البلاد، ومن ثم تمتنع أماني عن الزواج، لكنه يستكمل حياته ويعود إليها طالبا لم الشمل، وتعيش أماني ضغوطات مجتمعية وذلك نظرًا إلى كونها تعيش وحيدة بينما تخطى عمرها الأربعين، وتقرر أن تمتنع عن الزواج إلى أن تحب. أما آخر الأعمال السينمائية لها فهو فيلم «الحفلة»، الذي تدور أحداثه في إطار دراما بوليسية مثيرة، حيث يصطحب رجل الأعمال شريف «أحمد عز» زوجته سارة «روبي» إلى أحد مراكز التسوق وينتظرها في الخارج، يتملك شريف القلق عندما تتأخر زوجته بالداخل ويهرول للبحث عنها ولكنها تكون قد اختفت.

