أعمال سينمائية تنتظر العرض في موسم «شتاء 2022»

Sunday النهار

تسببت بعض الأعمال السينمائية التي عرضت مؤخرا في تأجيل بعض الأفلام الأخرى،وذلك حرصا من صناعها على تحقيق إيرادات جيدة عند عرضها، وهو الأمر الذي جعلهم يقررون تأجيل عرضها لموسم الشتاء المقبل، والذي يبدأ في نهاية الشهر الحالي، وحتى بداية العام المقبل، بجانب بعض الأعمال التي أنتهى صناعها من تصويرها مؤخرا لتدخل في قائمة تلك الأعمال، والتي وصلت ل 5 أعمال سينمائية حتى الآن.

«تحت تهديد السلاح»

أول هذه الأعمال فيلم «تحت تهديد السلاح» للفنان حسن الرداد والذي من المقرر طرحه بدور العرض قريباً، وينتمي العمل لنوعية أفلام الأكشن التشويقي، وذلك بعد أن كان من المقرر عرضه في موسم نهاية الصيف وهو الوقت الذي طرح فيه فيلم»تسليم أهالي» للفنانة دنيا سمير غانم شقيقة زوجته الفنانة أيمي سمير غانم، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل طرحه بسبب قوة الأعمال الموجودة في السينمات ومنها بعض الأعمال التي كانت متواجدة من موسم عيد الأضحى المبارك وأبرزها «كيرة والجن» و«عمهم» و«بحبك».

الفيلم بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

«أخي فوق الشجرة»

ينتظر الفنان رامز جلال عرض فيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة» نهاية العام الحالي، بعد انتهاء تصويره، حيث تدور أحداثه حول قصة حب قوية تجمع كلا من الفنان رامز جلال، والفنانة الشابة تارا عماد، ويدور العمل في إطار رومانسي كوميدي، وتحدث العديد من المشاكل التي تعرقل حياتهم. الفيلم يشارك في بطولته إلى جانب رامز جلال كل من تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ويزو، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

«بضع ساعات في يوم ما»

ومن الأفلام المقرر طرحها في موسم الشتاء القادم فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، الذي حددت له الشركة المنتجة فترة رأس السنة المقبلة 2023 لطرحه بدور العرض. الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق تحمل نفس الاسم، ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، مايان السيد، محمد سلام، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن.

«شقو»

في حين.. يواصل فريق فيلم «شقو» للفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني في تصوير مشاهده، بجانب نجوم وأبطال العمل خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع عرض الفيلم في السينمات مطلع العام المقبل.

وتدور أحداث فيلم « شقو» في إطار أكشن تشويقى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمال إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم. يشارك في بطولة الفيلم كل من عمرو يوسف، دينا الشربيني، يسرا، أمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومن تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، إنتاج أحمد السبكي.

«القاهرة مكة»

ومن الأفلام المقرر عرضها في شهر ديسمبر المقبل، فيلم «القاهرة مكة» للنجمة منى زكي، حيث تدور أحداثه حول امرأة لديها ماض سيئ وتقرر السفر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج حتى تتطهر من ذنوبها وتبدأ حياة جديدة خالية من الذنوب، وخلال رحلتها للسفر إلى مكة تبدأ في التواصل مع أشخاص لديهم ماضي معها لجمع مبلغ السفر، وهنا تبدأ رحلة فلسفية لمعرفة معنى التوبة الحقيقي.

يشارك في بطولة الفيلم مع منى زكي كل من خالد الصاوي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، ومحمد علاء، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

