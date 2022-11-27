«الحاجة صيصة» تشعل الصراع بين روجينا ومنى زكي

Sunday النهار

أزمة كبيرة نشبت مؤخرا بين الفنانة روجينا والفنانة مني زكي، وذلك بعد إعلان الأخيرة تقديم مسلسل «تحت الوصاية» في رمضان المقبل، والذي يتناول قصة حياة السيدة المصرية الصعيدية صيصة أبو دوح النمر، المعروفة إعلامياً بـ«الحاجة صيصة»، خاصة وأن الفنانة روجينا كانت قد أعلنت عن تقديمها لنفس الشخصية في مسلسل «ستهم» مع نهاية رمضان الماضي، بعد تقديمها مسلسل «انحراف».

فبعد تأكيد منى خوضها السباق الرمضاني من خلال شخصية الست صيصة، نشرت بعدها روجينا بساعات برومو وصوراً من مسلسلها الرمضاني الجديد «ستهم» الذي من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني عبر قناة «النهار»، بصور تجسد فيها روجينا قصة الحاجة «صيصة»؛ لكن تحت شعار مدون «مستوحاة من قصص لسيدات مصريات».

لتخرج بعدها الحاجة صيصة وتهدد بإقامة دعوى قضائية ضد أي عمل فني يقوم بتجسيد حياتها من دون العودة لها.

وقالت الفنانة روجينا في تصريحات إعلامية لها عن حقيقة تجسيدها لقصة «الحاجة صيصة» في مسلسلها الجديد «ستهم»،:حلم مسلسل (ستهم) هو حلم جماعي بيني وبين المخرج رؤوف عبد العزيز والكاتب ناصر عبد الرحمن، وبدأنا في العمل عليه منذ منتصف شهر رمضان الماضي، وكنت أول فنانة تعلن عن مسلسلها الجديد الرمضاني لعام 2023، قبل أن ينتهي الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2022، ونشرنا حينها بوستر المسلسل، ومنذ ذلك الوقت نحن نعمل على فكرة المسلسل، والفكرة ليست مستلهمة من شخص محدد؛ ولكنها من قصص سيدات مصريات عديدات».

وأضافت: «حلمي وهدفي دوماً، هو تقديم كل قضايا المرأة المصرية بالتحديد السيدة المصرية التي أصبحت غير قادرة على التكيف مع المجتمع الذكوري، فتتحول إلى رجل لكي تستطيع التعامل مع المجتمع وتربي أولادها، فشخصية (ستهم) هي نموذج من عشرات النماذج المصرية التي عانت وكافحت من أجل الحياة».

