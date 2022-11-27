القبض على الفنانة المصرية منة شلبي بمطار القاهرة لحيازتها 12 كيساً مخدراً 

Sunday النهار

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية بمطار القاهرة الدولي، أول من أمس الجمعة، القبض على الفنانة المصرية منة شلبي، أثناء عودتها من السفر وبحوزتها أكياس مخدرة.

وتبين من خلال التحقيقات الأولية، أنه أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش بمطار القاهرة الدولي، أثناء عودتها من رحلتها بالولايات المتحدة الأميركية،عثر بحوزتها على 12 كيساً مخدِّراً، وتم تحرير محضر لها والتحفظ عليها وانهارت الفنانة المصرية بعد ضبط تلك الأكياس بمطار القاهرة الدولي، وإخطار الجهات المسؤولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكانت التحقيقات الأولية، كشفت أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة، أثناء عودتها من رحلة نيويورك ظهر الجمعة، عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة، وجارٍ التحقيق معها بادارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي ، وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

