مصر.. «نقابة المهن التمثيلية» تطالب وسائل الإعلام باحترام الخصوصية وعدم استباق تحقيقات النيابة العامة

Sunday النهار

أصدرت «نقابة المهن التمثيلية المصرية»، بيانا أول من أمس الجمعة، تناشد فيه وسائل الإعلام، باحترام خصوصية أعضائها والتحلي بقوانين الإنسانية التي تسمو فوق أي قانون.

وقال البيان: تعرب نقابة المهن التمثيلية عن أسفها لتداول بعض الأخبار والوقائع التى تنال من الفنانة منة شلبي عضو النقابة والتى تسبق تحقيقات النيابة العامة وتعد خرقا لكل الضمانات التي كفلها القانون لأي شخص طبيعي يقف أمام القضاء، بل وصل الأمر إلى نشر أوراق رسمية خاصة بالفنانة منة شلبي تنطوى على بياناتها الشخصية.

يأتي ذلك عقب القبض على الفنانة منة شلبي أول من أمس الجمعة وبحوزتها أكياس مخدرة في مطار القاهرة الدولي.

وتولت نيابة النزهة التحقيق في الواقعة مع الفنانة المصرية منة شلبي، التي نفت فيها علاقتها بالاكياس المخدرة التي ضبطت بحوزتها بمطار القاهرة الدولي أثناء عودتها من رحلة نيويورك.

