درة لـ «النهار»: أحرص على التجديد.. ولا أخاف من «المسرح»

Sunday النهار

تعيش الفنانة درة حالة من النشاط الفني، ففي الوقت الذي تتلقى فيه ردود فعل قوية عن دورها في مسلسل «المتهمة»، الذي يعرض على أحد المنصات الالكترونية، تحضر لمسرحية جديدة تقف من خلاله للمرة الأولي على خشبة المسرح.

وقالت درة في تصريحات خاصة لـ «النهار»: إنها لأول مرة تقف على خشبة المسرح في مصر، مشيرة إلى أنها تقدم شخصيتين في مسرحية «حتى لا يطير الدكان».

وأوضحت أنها تقدم شخصيتين في هذه المسرحية، وهما «شخصية زبدة»، وشخصية «أسمهان»، وكل شخصية لها تغيير زمني. ونفت درة تخوفها من المسرح قائلة: أحب المسرح وأحب نجاح المسرح، والوقوف على خشبته بمثابة تحد كبير لي ، وأنا لا أخاف من المسرح بل أحب أن أرتب أوراقي كي أكون جاهزة وقادرة على تقديم دور جيد ويليق بالوقوف على خشبة المسرح، الذي له مكانة خاصة لدى كل فنان حقيقي.

وأضافت أن فريق المسرحية يقوم حالياً «بعقد بروفات مكثفة، وأن المسرحية من نوعية المسرحيات الكوميدية ويشارك في بطولتها أكرم حسني الذي يجسد شخصية «قمر الدين»، وبيومي فؤاد ومحمد أنور، ومن المقرر أن يتم عرض المسرحية علي مسرح محمد العلي بالرياض، وهي من تأليف أمير طعمية وإخراج أوتاكا.

