إنريكي يستغل التكنولوجيا في تدريب إسبانيا

دوليه

سكوتر كهربائي للتجوّل في المعسكر التدريبي، أجهزة اتصال لاسلكي، شاشات عملاقة خلال التمارين، وأخيراً بث مباشر على منصة تويتش: هكذا أحدث المدرب لويس إنريكي المولع بالتكنولوجيا ثورة في مقاربة إسبانيا للمونديال.

وهذه هي أحدث أفكار إنريكي: خلال كأس العالم، كل مساء، باستثناء أيام المباريات يظهر المدرب الإسباني عند حوالي الساعة الثامنة مساءً للتحدث في بث مباشر مع مئات الآلاف من المشجعين والبعض من لاعبيه على منصة تويتش التي يستخدمها بشكل خاص محبّو ألعاب الفيديو والمسابقات الرياضية الإلكترونية. وإنها طريقة جديدة للتواصل مع الجمهور، بعد الطرق التي اختبرها مع لاعبيه فكرة هدفها ببساطة بناء علاقة مباشرة مع المشجعين المهتمين بالحصول على معلومات بشأن المنتخب الوطني الذي اكتسح كوستاريكا بسباعية تاريخية 7-0 في أولى مبارياته في كأس العالم الأربعاء. ومنذ خطواته الأولى كمدرب في سلتا فيغو، لم يتوقف إنريكي عن الابتكار، في عام 2013، عندما وصل الى رأس الجهاز الفني للنادي الاسباني، استعان بسقالة صغيرة ليتمكن من متابعة التدريب من على علو محدّد.

وأثناء التدريبات، يرتدي لاعبو لا روخا مرايل مزودة نظام تخزين معلومات على الظهر، كما هو الحال في معظم الأندية الكبرى في العالم، والتي تسمح بتتبع نشاطهم البدني.. ولكن أيضاً مكبرات صوت صغيرة، متصلة بجهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بإنريكي. وقال إريك غارسيا مدافع لا روخا وبرشلونة في سبتمبر: المنتخب هو المكان الذي نلاحظ فيه أن التكنولوجيا تطبق بشكل أكبر في التمارين.وتابع: كل شيء يتطور بسرعة كبيرة، تتقدم التكنولوجيا وتدخل أيضاً في كرة القدم، لكن هذه أشياء فعّالة.

