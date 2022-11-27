الركراكي: لن نغيِّر أسلوبنا التكتيكي

دوليه

أكد مدرب المغرب وليد الركراكي أن مباراة بلجيكا ستكون مختلفة عن المباراة الأولى، مشيرا إلى أن اللاعبين في أفضل حال ويستعدون في أجواء مثالية وسيقدمون الأفضل من أجل التأهل.

وقال الركراكي على هامش المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة المرتقبة: مبارة الغد (اليوم) سيغيب عنها نصير مزراوي وسندخلها باللاعبين الجاهزين مائة بالمائة، لعبنا مباراة قوية أمام كرواتيا، ومتأكد أن بلجيكا ستقدم مباراة مختلفة عن المباراة الأولى، نحن في مجموعة الموت علينا الخروج منها نحو الدور الثاني، سنحاول خرق دفاعاتهم ونحقق التوازن بين الدفاع والهجوم.

وأضاف مدرب المغرب: لن نغير من أسلوبنا ونهجنا التكتيكي سنحافظ على نفس الأسلوب الذي ظهرنا به أمام كرواتيا إلا أن المباراة ستختلف عن المباراة الأولى ضد كرواتيا علما أن المباراة الأولى جرت في الساعة الواحدة وكانت الحرارة والمباراة ضد بلجيكا في الساعة الرابعة وهذا عامل مهم. وواصل: علينا تغيير العقلية الإفريقية في نهائيات كأس العالم، أي المشاركة من أجل المشاركة. هدفنا هو المرور إلى الدور الثاني، يجب أن نجمع أكثر عدد من النقاط، من أجل التأهل، لا أحبذ تكرار تجربة 2018، حين خرجنا بنقطة واحدة، يجب أن نظهر للجميع أن كرة القدم الإفريقية قادرة على الذهاب بعيدا في نهائيات كأس العالم.

وأشاد الركراكي بالمنتخب السنغالي الذي خسر في مباراته الأولى أمام نظيره الهولندي وفاز في مباراته الثانية أمام نظيره القطري، كما أشاد بالمنتخب الإيراني الذي خسر في مباراته الأولى أمام نظيره الإنجليزي وفاز في مباراته الثانية أمام نظيره الويلزي، وقال إن المنتخب المغرب قادر على السير على خطاهما، وتحقيق الفوز في مباراته الثانية.

