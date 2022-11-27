مارتينيز: ندرك خطورة مهاجمي المغرب

دوليه

أكد البرتغالي روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي صعوبة مواجهة المغرب اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعد السادسة. وقال روبرتو في تصريحات بالمؤتمر الصحافي قبل المباراة: المغرب لديهم المزيد من المميزات والكثير من نقاط القوة، ويعرفون ما يرغبون في القيام به كل مباراة.

وأضاف: مع مزيج جيد بين الجودة والاندفاعات البدنية، مثل بوفال وحكيمي والعديد من النجوم، فهم منتخب منظم وكبير جدًا، ويلعب بطريقة شرسة. وأكمل: متأكد أن منتخب المغرب يدخل المباراة من أجل الفوز، ولديهم قناعات كبيرة دائمًا بأنهم قادرون على الفوز، لذلك المباراة أمامهم لن تكون سهلة أبدًا، وستكون قوية للغاية. واختتم: سنعمل على إيقاف المد للمهاجمين، نحن ندرك تمامًا قوة مهاجمين منتخب المغرب وخطورة كل لاعب. من جهته تمنى نجم المنتخب البلجيكي كيفن دي بروين مشاركة زميله المهاجم روميلو لوكاكو، مع الفريق في المونديال بأسرع وقت. ولم يتضح بعد ما إذا كان لوكاكو، 29 عاما، مهاجم انتر الإيطالي قادرا على اللحاق بمباراة المنتخب البلجيكي الثانية في البطولة اليوم أمام المغرب. وعانى لوكاكو من إصابة عضلية أفسدت مسيرته منذ بداية الموسم الحالي. وقال دي بروين، نجم مانشستر سيتي: روميلو لم يلعب منذ فترة طويلة، لكنه إذا استطاع اللعب حتى لدقائق قليلة. سيكون هذا مزعجا لدفاع الفرق المنافسة. وأوضح: في وجوده، تكون لدينا خيارات مختلفة تماما. عودته ستمنحنا دعما ودفعة قوية.

