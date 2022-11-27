كين: كان ينقصنا الحسم

دوليه

قال قائد المنتخب الإنكليزي، هاري كين، إن فريقه لم يكن حاسما خلال التعادل السلبي مع أمريكا، أول من امس، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأوضح كين، في تصريحات لشبكة آي تي في عقب المباراة: لم يكن أفضل أداء بالتأكيد.. كان لدينا فترات سيطرة جيدة على الكرة، لكن لم يكن لدينا المنتج النهائي.. إلا أن الشباك النظيفة تضعنا في موقع رائع بالمجموعة (الصدارة).

وعندما سئل كين عما كان ينقص فريقه، أجاب: أن نكون حاسمين.. على النقيض تماماً من مباراة إيران، كانت لدينا فرصتان أو ثلاث ولم نسجل منها.. كنا نلعب أمام فريق صعب، وسنمضي قدما. وتابع: لقد ضغطوا بشكل جيد، وجعلوا الأمر صعباً.. في بعض الأحيان تعاملنا مع الأمر بشكل جيد، نحن نحترمهم.. التعادل ليس سيئاً بالنسبة لنا، ونتطلع إلى المباراة التالية.

