بيل: نحن محبطون

دوليه

بدا قائد المنتخب الويلزي، غاريث بيل، محبطاً بشدة من خسارة فريقه 0-2 أمام إيران، في الجولة الثانية من دور المجموعات. وتعرض الحارس الويلزي واين هينيسي للطرد في آخر 10 دقائق، مما منح إيران، فرصة تسجيل هدفين والفوز باللقاء. وبعد تعادلها في الجولة الأولى مع الولايات المتحدة 1-1، بات لزاماً على ويلز، الفوز على إنكلترا في ختام دور المجموعات، وانتظار نتيجة لقاء إيران وأميركا. وقال بيل في تصريحات مقتضبة لهيئة الإذاعة البريطانية نحن محبطون، ولا توجد طريقة أخرى لقول ذلك. وأضاف قاتلنا حتى اللحظة الأخيرة، نحتاج للمحاولة مرة أخرى، تعرضنا جميعاً للإحباط، لكن علينا أن ننهض بسرعة. وعن مباراة ويلز أمام إنكلترا، علق سيكون الأمر صعباً علينا، يججب علينا التعافي والعودة مرة أخرى.

