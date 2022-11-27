كيروش: نلعب من أجل الجماهير

دوليه

يشعر كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني، بالفخر الشديد من لاعبيه، بعد الفوز الثمين على ويلز 2-0، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وقدم المنتخب الإيراني أداء مميزا، وكان الطرف الأفضل طوال اللقاء، وتوج مجهوده بفوزه مهم، يعزز من حظوظه في التأهل إلى ثمن النهائي، بعد خسارة أولى محبطة أمام إنكلترا 2-6.

وقال كيروش عقب اللقاء: نقطتان.. لقد لعبنا اليوم بشخصية مذهلة، وهي صورة فريقنا. نحن نلعب بشعور من الوحدة والتماسك. بعد المباراة الأولى كنا نحتاج إلى العودة إلى المسار الصحيح.

وأضاف مدرب المنتخب الإيراني: النقطة الثانية كانت التخلص من هذا الشعور السيء بالنزيف. كرة القدم لعبة فيها لحظات مختلفة.. وليست فقط متعلقة بالفوز والخسارة. وتابع: في بعض الأحيان تفقد كرامتك، وفي مباراتنا الأولى كنا ننزف. كانت هذه فرصة للرد. وضعنا وشاحا (ضمادة) لوقف النزيف.. لعبنا ببراعة واستحقينا الفوز. وفي تصريحات أخرى لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال كيروش عقب اللقاء: هذه مجرد بداية، لكننا بحاجة لإنهاء المهمة، لقد كان يوما رائعا بالنسبة لنا.

وأردف كيروش: ليس لدي الكلمات الكافية لأشكر اللاعبين. لقد كانوا رائعين، وهم يستحقون كل الاحترام، سوف يفهم الناس أن هؤلاء الشبان يحبون لعب كرة القدم. وأتم مدرب المنتخب الإيراني: لاعبونا يستحقون الدعم. نريد أن نلعب للجماهير، لقد فعلنا ذلك من أجلهم، هذا هو السبب الوحيد لوجودنا هنا.. اللعب من أجل الجماهير.

