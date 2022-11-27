بيغ: أتحمل مسؤولية الخسارة

دوليه

لم يتهرب روبرت بيغ مدرب منتخب ويلز، من تحمل المسؤولية، عقب السقوط أمام إيران 0-2، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. وقدم المنتخب الويلزي أداء مخيبا للآمال، وكان منافسه الطرف الأفضل طوال اللقاء، قبل أن تزداد مهمة ويلز صعوبة، بعد طرد الحارس وين هينيسي في الدقائق الأخيرة.

واستقر رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة، وباتت فرصه في التأهل إلى ثمن النهائي صعبة، في ظل تبقي مباراة واحدة له أمام جاره المنتخب الإنكليزي.

وقال بيغ في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): الأدء قبل البطاقة الحمراء لم يكن مقبولا، كما لم نكن قريبين بشكل عام من المستويات والمعايير التي وضعناها في المباريات الأخيرة. وتابع: أنا دائما أتحمل المسؤولية، هذا فريقي، الطرد لم يساعد بالطبع.. ولكن في تلك المرحلة كان لدينا 5 مهاجمين على أرض الملعب لذلك لم نتمكن من الحصول على شكل دفاعي. وعن المباراة المقبلة أمام إنكلترا، قال: غرفة الملابس صعبة في الوقت الحالي، لكننا سنكون مستعدين، إنها مباراة الديربي ومواجهة رائعة، وسنكون مستعدين لخوضها.

