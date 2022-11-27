ساوثغيت: واجهنا خصماً من الطراز الأول

دوليه

أبدى غاريث ساوثغيت، مدرب إنكلترا، رضاه عن مستوى الأسود الثلاثة أمام الولايات المتحدة الأميركية، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب ستاد البيت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال ساوثغيت في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: أنا شخصياً راض عن أداء المنتخب. أعتقد أن الخصم كان قوياً جداً وكان الدفاع من الطراز الأول، بالنظر إلى المباراة السابقة وبدخول المنتخب لهذه المباراة وخوضهم اللقاء بنفس الطاقة والقوة والثبات، لم يكن ذلك من السهل. وأضاف: تحكمنا في المباراة بطريقة جيدة واستحوذنا على الكرة واللعب تحت هذا الضغط ضد منتخب الولايات المتحدة كان مسألة صعبة جداً.

وتابع ساوثغيت: نقدر الجهد وحدة المنافسة التي شاهدناها في هذه المباراة، ربما قلت الجودة بعض الشيء في الثلث الأخير، لكن إجمالاً خلقنا عدة فرص جيدة.

واستمر: كان هناك صمود بشأن الاستحواذ واستعادة الكرة والاعتراض والركنيات، حفظنا ماء وجهنا، أبرزنا أننا من جوانب مختلفة نلعب بجودة عالية، يتعين علينا تحسين الآداء، لازالت الإمكانية موجودة لأن نكون رقم 1 في هذه المجموعة. وواصل: هذه المباراة كانت من ناحية الدفاع صعبة، لهذا السبب تم وضع 3 لاعبين على خط الوسط، جاك غريليتش دفعنا به لأداء مهام معينة، من خلال الضغط على دفاع أميركا.

وأكمل مدرب إنكلترا: أعتقد أن هذا المنتخب لديه حماس عالٍ، هناك كثير من اللاعبين الذين قضوا وقتاً في إنكلترا أو لعبوا في إنكلترا، وهذا أثر إيجابياً على المباراة، الطاقة واللياقة البدنية والضغط الذي مارسوه كلها كانت عوامل يمكن الإشادة بها. واستطرد: تجاوبنا وأبلينا بلاء حسناً ومازال هناك مجال للتحسن، أريد أن يعود المشجعين والمشجعات مسرورين بالنتيجة، لم ننجح في ذلك ولا نستطيع التحكم في ردة الفعل، لكي نصعد علينا أن نبقى هادئين كما فعلنا من قبل، وهذا ما كنت أفعله كمدرب وكلاعب.

وحول وجود إصابات في الفريق، قال ساوثغيت: ليس لدينا أي إصابات، الكل كان في لياقة عالية والجو كان رطباً، المباراة السابقة التي فزنا بها بسهولة وهذه المباراة تختلف عنها،

وأوضح: المباراة الأولى كانت الافتتاحية وتلقينا الكثير من المديح وكانت معنوياتنا عالية، نحاول أن نبقي على طاقتنا بمستوى مرتفع، وأعتقد أن هاري كين وطريقة اللعب عندما كان يدافع في بعض الأحيان مهمة للفريق. واختتم تصريحاته متحدثاً عن موقف رحيم سترلينغ، قائلاً: رحيم ذهب إلى الدكة أولاً ثم توجه إلى غرف خلع الملابس.

