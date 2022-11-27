برهاتلر: أظهرنا قدراتنا

دوليه

أثنى غريغ برهاتلر، مدرب أميركا، بمستوى فريقه في مواجهة إنكلترا التي انتهت 0-0 أول من أمس. وقال برهاتلر في مؤتمر صحافي عقب المباراة: الأداء كان ثابتا واحترافياً، غيرنا طريقة اللعب، لكن هذه التحولات تولد بعض الثغرات، ما تسببت في بعض الفرص للخصم.

وأضاف: لعبنا بطريقة تظهر قدراتنا، كان يتعين علينا تسجيل الأهداف، الإنهاء كان يمكن أن يكون أفضل، التركيز كله على النتيجة، لكن في النهاية علينا أن نكون مؤمنين بأنفسنا، وكنا نريد أن نخرج بالفوز. وزاد: أجبرنا إنكلترا على مواجهة صعوبات في التسديد وإحراز الأهداف، وغيروا طريقتهم أكثر من مرة.

وتابع: أتحدث كثيراً عن شخصية كريستيان بوليسيك، ومن المبهر أن أكبر النجوم لدينا، هم الأكثر عملاً في أرض الملعب. وواصل: في أي كأس عالم، عندما نلعب مباراة مصيرية، فهذا أمر فريد، نحن وإنكلترا أمامنا سيناريو واحد.

وأردف: احتجنا إلى رفع مستوى الدوري الأميركي كثيرا، للوصول إلى مستوانا الحالي، الهدف هو أن نركز ونمضي قدماً وأن نعطي الناس شيئاً يتحدثون عنه، نريد أن نجعل الجماهير فخورة بنا. واستطرد: يجب أن نفهم متى نضغط ومتى نتراجع، في مثل هذه المباريات الصعبة هناك فترات نسيطر على الملعب وفترات يسيطر فيها الخصم، ولم أر الكثير من الاختراقات لصفوفنا، وتقدمنا كان جيداً. وختم: الآن سنستمر في الاستعداد لمواجهة إيران، ونتطلع لإثبات جدارتنا بهذه الفرصة، حيث ستكون مباراة قوية على الصعيد الفني، وأتطلع لأن يخوضها اللاعبون بتركيز كبير.

