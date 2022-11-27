«الأخضر» أرجأ تأهله للجولة الثالثة

دوليه

قدمت السعودية أداء جيدا وأهدرت ركلة جزاء لكنها خسرت 0 – 2 أمام بولندا في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس على ستاد المدينة التعليمية ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022. وسجل ثنائية المنتخب البولندي بيوتر زيلينسكي وروبرت ليفاندوفسكي بالدقيقتين 39 و82، ليتوقف رصيد لأخضر عند ثلاث نقاط من فوزها في الجولة الأولى على الأرجنيتن، في حين صار رصيد بولندا 4 نقاط بعد فوزها الأول يوم أمس وتعادلها مع المكسيك في الجولة الأولى.

البداية كانت سريعة وقوية من جانب المنتخب السعودي الذي سيطر على الكرة وحاول هجوميا بحثا عن تسجيل هدف مبكر ولكن دفاع بولندا تصدى لها.

وحضرت المحاولات الهجومية البولندية على استحياء وتعامل معها الدفاع والحارس محمد العويس كما يجب.

وتواصل الضغط الهجومي السعودي الخطير لكن الدفاع البولندي أبعده من أمام حارسه فيوتشيك تشيزني.

وكاد محمد كنو يفتتح التسجيل من تسديدة صاروخية لكن الحارس تشيزني أبعدها ببراعة لضربة ركنية بالدقيقة 13.

وشهدت الدقيقة 23 هجمة خطيرة للمنتخب البولندي لكن محمد البريك تدخل وكان حاضرا بقوة ومنع وصول الكرة إلى ميليك الذي كان سينفرد بالعويس. وسنحت فرصة مميزة للأخضر لتسجيل هدف أول بالدقيقة 33 بعد جملة من التمريرات وعرضية متقنة من كنو على رأس صالح الشهري ولكنها مرت من الأخير، وسط سيطرة كبيرة للأخضر وحضور قوي منه داخل الملعب.

وحاول ليفاندوفسكي احداث خطورة للمنتخب البولندي ولكن علي البليهي كان في الموعد، قبل أن يحتسب الحكم خطأ على ليفاندوفسكي، ويسقط البليهي أرضا للإصابة في ذراعه الأيمن.

وعكس مجريات المباراة، سجل المنتخب البولندي هدف التقدم الأول بشباك السعودية في الدقيقة 39 عن طريق بيوتر زيلينسكي بعد تمريرة متقنة من ليفاندوفسكي وإنهاء بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لزيلينسكي سكنت شباك العويس.

واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفار بعد اعاقة صالح الشهري من اللاعب البولندي داخل منطقة الجزاء بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينفذها سالم الدوسري بتسديدة أرضية زاحفة قوية لكن الحارس تشيزني أبعدها من أسفل يمين المرمى لترتد لمحمد البريك الذي تابعها بتسديدة لكن تشيزني تألق وابعدها لضربة ركنية.

وفي الشوط الثاني زج المدرب رينارد باللاعب نواف العابد وأخرج اللاعب سامي النجعي في محاولة لصناعة الفارق داخل الملعب.

وكاد سالم الدوسري يضيف هدف التعادل بالدقيقة 55 حينما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك في الدفاع البولندي، وسدد الدوسري لكن الحارس تشيزني أبعدها.

وكادت بولندا تضيف هدفا ثانيا بعدما تابع ميليك عرضية بضربة رأسية جميلة لكن ارتطمت بالعارضة، لتمر بسلام على المنتخب السعودي.

ووقف القائم الأيسر في وجه المهاجم ليفاندوفسكي بالدقيقة 66 بعدما تابع عرضية زميله ماتي كاش من الجانب الأيمن.

وفي الدقيقة 69، وصلت كرة للاعب الوسط عبدالإله المالكي ليطلق تسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر، وسط حسرة منه لعدم دخولها الشباك.

واستغل روبرت ليفاندوفسكي خطأ من عبدالإله المالكي واستخلص منه الكرة وانفرد بالحارس العويس ووضعها بمهارة بيسراه على يمين الحارس مضيفا الهدف الثاني لبولندا في الدقيقة 82.ورغم المحاولات الهجومية من الطرفين بالدقائق المتبقية لكن النتيجة ظلت كما هي حتى النهاية بفوز بولندا بهدفين نظيفين.

