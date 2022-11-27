تونس عقّدت مهمتها

دوليه

عقّدت تونس مهمة التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها كثيراً بخسارتها أمام أستراليا 0 - 1 امس على ستاد الجنوب في الوكرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة. وسجّل هدف اللقاء الوحيد لاعب التعاون السعودي سابقاً وفاجيانو أوكاياما الياباني من الدرجة الثانية ميتشل ديوك من ضربة رأسية (23). واستهلت تونس مشوارها المونديالي في سادس مشاركة، لها بتعادل ثمين أمام الدنمارك (0-0)، فيما تعرّضت أستراليا لهزيمة قاسية أمام فرنسا حاملة اللقب 4-1. وتقلصت آمال تونس بشكل كبير في بلوغ ثمن النهائي، خصوصاً وانها تلاقي فرنسا بطلة العالم في الجولة الأخيرة. وعلّق مدرب تونس جلال القادري على الخسارة:»مرّة أخرى افتقدنا للنجاعة الهجومية، هذه هي أحكام الكرة، في المستوى العالي يجب أن تصنع الفارق من أنصاف الفرص. أعتذر من الجماهير وأحببنا أن نفرحهم». بدوره، قال المدافع ياسين مرياح «أحببنا أن نسجّل لكن الكرة عاكستنا، ضيّعنا شوطاً كاملاً، ولم ندخل أجواء المباراة. هذه كأس العالم. يجب أن نبقى مركزين، ولدينا مباراة أخرى نأمل التعويض خلالها». وهذه ثاني مرّة فقط في 18 مباراة في المونديال تحافظ أستراليا على شباكها نظيفة، بعد مواجهتها مع تشيلي عام 1974. وهي المواجهة الثالثة فقط بين المنتخبين في مختلف المسابقات، ففازت أستراليا 3-0 ودياً في أكتوبر 1997، وتونس 2- 0 في كأس القارات عام 2005.

