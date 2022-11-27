تجدد إصابة فالنسيا

دوليه

تجددت إصابة إينر فالنسيا، قائد منتخب الإكوادور في مباراة هولندا التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب خليفة الدولي أول من أمس. وغادر فالنسيا اللقاء في الدقيقة 89 محمولا على محفة بعد شكواه من الإصابة.

وظهرت علامات الحزن على قائد الإكوادور، الذي اشتكى من الإصابة في لقاء قطر بالجولة الأولى وغادر اللقاء وكانت هناك شكوك حول لحاقه بلقاء هولندا.

وتقدم منتخب هولندا في الشوط الأول، بهدف سجله كودي جاكبو في الدقيقة 6 وأحرز فالنسيا هدفا في الدقيقة 49. ورفع فالنسيا رصيده إلى 3 أهداف متصدرا ترتيب هدافي بطولة كأس العالم حتى الآن. وسجل فالنسيا هدفين في مرمى منتخب قطر في لقاء الافتتاح.

