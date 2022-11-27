loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تجدد إصابة فالنسيا


تجددت إصابة إينر فالنسيا، قائد منتخب الإكوادور في مباراة هولندا التي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب خليفة الدولي أول من أمس. وغادر فالنسيا اللقاء في الدقيقة 89 محمولا على محفة بعد شكواه من الإصابة.
وظهرت علامات الحزن على قائد الإكوادور، الذي اشتكى من الإصابة في لقاء قطر بالجولة الأولى وغادر اللقاء وكانت هناك شكوك حول لحاقه بلقاء هولندا.
وتقدم منتخب هولندا في الشوط الأول، بهدف سجله كودي جاكبو في الدقيقة 6 وأحرز فالنسيا هدفا في الدقيقة 49. ورفع فالنسيا رصيده إلى 3 أهداف متصدرا ترتيب هدافي بطولة كأس العالم حتى الآن. وسجل فالنسيا هدفين في مرمى منتخب قطر في لقاء الافتتاح.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة