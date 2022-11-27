مدرب قطر: النتيجة منطقية

دوليه

اعتبر فيليكس سانشيز، مدرب منتخب قطر، أن الخسارة أمام السنغال كانت منطقية، مؤكدًا أنه منافس قوي ومرشح لتخطي دور المجموعات. وحقق السنغال فوزًا مثيرًا على حساب قطر 3-1 في المباراة التي جرت على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وقال سانشيز، خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: «عناصر المنتخب السنغالي لعبوا المباراة بتماسك أكبر من الذي حاولنا تقديمه». وأكد: «منتخب قطر لم يستطع السيطرة على المباراة، خصوصًا في الشوط الثاني.. حاولنا العودة بشكل أكبر، وفي النهاية لم تكن لنا الفرص التي نتمناها».

وتابع: «فريقي قدم مستوى جيدا، وحاولنا اللعب بتنافسية عالية.. إذ ظهرنا بمستوى أفضل ولعبنا بتنافسية، وأعتقد أننا لعبنا جيدًا، النتيجة منطقية». وأفاد بأن: «منتخب قطر سيبدأ التفكير بمواجهة هولندا، فكرة كرة القدم تقدم مفاجآت أحيانًا.. رغم أنه منتخب صعب، ويمتلك لاعبين ممتازين، نستطيع أن نترك مباراة السنغال خلفنا ونركز على المواجهة المقبلة».

وفي رد حول تأثير العنابي بغياب بعض اللاعبين، قال سانشيز إنه مازال على نفس جوابه، حيث دافع عن وجهة نظره بغياب اللاعبين عن الدوري المحلي، موضحًا أنه كان يطمح في خلق دور العائلة واللحمة بين اللاعبين.

وأكد أن: «قطر برعت في تنظيم كأس العالم، وبالنسبة للخصوم كانوا متقدمين عليهم في ميادين عدة، ولعبنا ضد خصوم صعبين.. نتطلع للمشاركة في كأس العالم المقبلة، سنسعى للتأهل».

وأمضى قائلاً: «لدي لاعبون شباب. الخسارة ليست نهاية المطاف، وكأس آسيا المقبلة هدفنا».

واختتم تصريحاته قائلاً: «لدي مباراة صعبة أمام هولندا، وخطتي للاعبين هي لعب مباريات جيدة.. إن كأس العالم ينتهي لكن كرة القدم لا تنتهي».

