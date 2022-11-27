سيسيه: يمكننا التتويج باللقب

دوليه

أكد أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، أن المباراة المقبلة لأسود التيرانغا أمام الإكوادور ستكون حاسمة في مشوار الفريق، وذلك بعد الفوز على قطر 3-1، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال سيسيه، في مؤتمر صحافي، بعد الفوز على أصحاب الأرض: «المباراة كانت صعبة وسط حاجة المنتخبين للفوز، وكان من الممكن إحراز أهداف أكثر، وتلقينا هدفا من خطأ في التغطية».

وأضاف: «اللاعبون طبقوا ما طلبته منهم، التبديلات كانت جيدة».

وزاد: «من الصعب الجواب على سؤال من سيكون خليفة ساديو مانيه في المنتخب، فالفريق لعب بروح المجموعة، واللاعبون طبقوا ما أردناه، التبديلات كانت جيدة، وهدفنا عبور الإكوادور، والتأهل إلى ثمن النهائي».

وتابع: «كنا محبطين بعد مباراة هولندا، وجاء فوز اليوم كحافز كبير من أجل التفوق مستقبلا». وأتم: «يمكن تتويج السنغال أو أي فريق أفريقي أو آسيوي بكأس العالم، والأمر تغير تماما عن الماضي، وأعتقد أن البطولة ستكون شيقة للغاية». من جهته، أكد المهاجم السنغالي بولاي ديا، أن فريقه كان هادئا خلال المباراة، مشيرا إلى أن تسجيل أول هدف له في المونديال «يعتبر الانطلاقة الفعلية». وختم: «خسارة المباراة الأولى أمام هولندا كانت بسبب خسارة الفعالية الهجومية، والتركيز والتصميم والإصرار سلاحنا أمام الإكوادور».

