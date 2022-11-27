فان غال: لم نقدم المستوى المطلوب

دوليه

أكد لويس فان غال، مدرب منتخب هولندا، أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب أمام الإكوادور (1-1)، أول من امس، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وقال فان غال، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء: «لست راضيا بالأداء، حيث خسرنا الكرة كثيرا وفقدنا الاستحواذ». وأضاف: «الإكوادور لم تحصل سوى على فرصة وحيدة (أبعدتها العارضة) إلى جانب الهدف». وزاد: «توقعت أننا سنخوض مواجهة أمام الإكوادور أصعب من السنغال، ومباراة قطر أيضا لن تكون سهلة، من أجل حسم التأهل لثمن النهائي، وعلينا أن نتحسن ونصبح أكثر توازنا». وأوضح أن المنتخب الهولندي سيتطور بشكل أكبر، حال التأهل إلى ثمن النهائي.

وفي سياق آخر، قال فان غال: «فخور بتدريب لويس إنريكي (مدرب إسبانيا) وتشافي هيرنانديز (مدرب برشلونة)، وكلاهما كان مميزا كلاعب، لكني لم أتوقع أن يدخل تشافي مجال التدريب بسبب شخصيته التي لم تكن توحي بذلك، لكنه اكتسب الخبرات».

واستهل المنتخبان الهولندي والاكوادوري مشوارهما في قطر بحصد النقاط الثلاث، ففاز الاول على السنغال 2-0 والثاني على قطر المستضيفة بالنتيجة ذاتها.

ودفع الأرجنتيني غوستافو ألفارو مدرب الاكوادور بصاحب هدفي الفوز على قطر في الافتتاح إينير فالنسيا أساسياً بعد شكوك حول مشاركته، فيما جلس الهداف الهولندي ممفيس ديباي على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية توالياً. وافتتح كودي خاكبو التسجيل لهولندا للمباراة الثانية توالياً، بعد كرة فشلت الاكوادور في التعامل معها لتصل إلى كلاسن ومنها إلى مهاجم أيندهوفن فتوغل في منطقة الجزاء وسدد بقدمه اليسرى قوية في الشباك (6).

وهو الهدف الاول يهز شباك الاكوادور منذ هدف الأرجنتيني خوليان ألفاريس في مارس الماضي، ضمن سلسلة من 7 مباريات في مختلف المسابقات (3 انتصارات و4 تعادلات).

ومع انطلاق الشوط الثاني، فرض فالنسيا في ثالث أهدافه في المونديال ليتصدر ترتيب الهدافين والسادس توالياً بعد مشاركته في مونديال البرازيل 2014 (3)، التعادل بعدما تابع تسديدة من استوبينيان صدها الحارس نوبرت وعادت لمهاجم فنربهتشه التركي أودعها المرمى (49).

